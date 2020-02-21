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/ Новости здоровья

Снятая с поезда Киев – Москва женщина неожиданно оказалась здоровой

3.3т
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В китаянки, которую сняли с поезда "Киев-Москва" под Брянском 21 февраля, не нашли ни ОРВИ, ни коронавируса.

Об этом сообщило издание 360 tv.ru в Telegram. Ранее в "Укрзализниці" подтвердили информацию о том, что с поезда №6 Киев – Москва сняли гражданку Китая из-за обнаруженных у нее симптомы респираторного заболевания.

Как уточнили в пресс-службе компании, инцидент произошел во время прохождения таможенно-пограничного контроля на железнодорожной станции Суземка (РФ).

Снятая с поезда Киев – Москва женщина неожиданно оказалась здоровой

"С целью исключения подозрения на коронавирус вагон поезда, в котором путешествовала китаянка, был отцеплен на станции Брянск", – сказано на сайте.

"Основной состав поезда прибыл в конечный пункт назначения – города Москва. Сейчас "Укрзалізниця" в координации с Центром общественного здоровья Минздрава Украины, Министерством инфраструктуры и Государственной пограничной службой обратилась за официальной информацией к российской стороне", – говорится в сообщении.

Также в "УЗ" добавили, что определяются дальнейшие действия по возврату поезда в Украину. Санитарные меры будут приняты как по бригаде, так и по подвижному составу поезда.

Напомним, 21 февраля, российские СМИ сообщили о том, что с поезда Киев – Москва сняли пассажирку с подозрением на коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 20 февраля, суточный показатель излечились от коронавируса в материковом Китае впервые за неделю превысил 2000.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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