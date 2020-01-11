Снижает риск преждевременной смерти: названа новая польза популярного напитка

Любители пить чай имеют в среднем меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

О такой пользе популярного напитка заявили китайские ученые. Результаты их нового исследования опубликовало издание European Journal of Preventive Cardiology.

Отмечается, что на протяжении 7,3 года ученые наблюдали за 100 902 китайцами в возрасте от 16 до 74 лет, которые ранее не имели онкозаболеваний или проблем с сердцем. Информацию же о потреблении чая получали с помощью анкет.

Регулярное питье чая снижает риск преждевременной смерти – ученые

Участников такого научного эксперимента разделили на две группы: те, кто пьет чай менее трех раз в неделю или вообще не употребляет, а также те, кто пьет его больше трех раз в неделю.

Респондентов третьей категории оказалось 31,6%. Большинство из них – мужчины, которые курят и злоупотребляют спиртным.

При этом среди любителей чая 49% пили зеленый, 8% – черный, а 43% признались, что предпочитают ароматизированный.

Кроме этого, при анализе риска развития заболеваний или наступления преждевременной смерти ученые учитывали пол, возраст, регион и место проживания участников исследования, уровень их образования и даже семейную историю болезней. Респонденты также должны были рассказать о вредных привычках, физической активности, питании, индексе массы тела и состоянии сердечно-сосудистой системы.

У любителей чая на 20% меньший риск заболеть атеросклерозом vesty.co.il

Учитывая все эти факторы, ученые обнаружили, что у любителей чая на 20% меньший риск заболеть атеросклерозом, ишемической болезнью сердца или получить инсульт по сравнению с теми, кто пьет его редко.

Тогда как риск преждевременной смерти у них был меньше на 15%. Так, подчеркнули исследователи, ожидаемая продолжительность жизни после 50 лет выросла на 1,26 года.

Интересно, что значительно меньший риск смерти и развития заболеваний заметили у лиц, которые регулярно пили именно много чая. В то же время у тех участников исследования, которые в большом количестве употребляли этот напиток лишь время от времени подобного уменьшения рисков не наблюдали.

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