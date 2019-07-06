Снимают стресс и головную боль: Супрун рассказала о пользе поцелуев

Поцелуи приносят людям не только моральное удовольствие, но и определенным образом благотворно влияют на их здоровье.

Об этом написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook, поздравляя украинцев с Международным днем поцелуя, который отмечается 6 июля.

К примеру, поцелуи вызывают выброс нейромедиаторов, связанных с удовольствием, так называемых "нейромедиаторов счастья" – окситоцина, дофамина и серотонина. Благодаря им улучшается настроение, появляется чувство эйфории и счастья.

"Окситоцин нужен для ощущения доверия, участвует в образовании избирательных привязанностей и укрепляет иммунитет. Есть исследования, которые указывают, что именно из-за окситоцина укрепляются отношения и возникает крепкая привязанность между партнерами", – объясняет Супрун.

Кроме того, по ее словам, поцелуи помогают снять стресс и облегчить тревожность. Они, как и объятия, влияют на физиологические процессы, связанные с управлением стрессом и ослабляют его путем уменьшения уровня кортизола.

"Среди научно-популярных фактов о поцелуях есть еще много других – например, уменьшение головной боли, снижение артериального давления, уменьшение проявления аллергических реакций и даже похудение. Или влияние поцелуев на уровень холестерина в крови. Но говорить об их подавляющей доказательности мы не можем из-за низкого качества доказательств и небольшие выборки в исследованиях", – подчеркнула и. о. главы Минздрава.

Поцелуи Facebook Ульяны Супрун

Вместе с тем, Супрун призвала не забывать о тех опасностях, которые несут поцелуи. Ведь в процессе люди обмениваются слюной, а через нее могут передаваться различные болезни. Среди них – простуда, грипп, мононуклеоз, герпетическая инфекция, менингококковая болезнь, кариес. Чтобы уменьшить риски передачи инфекций, она советует избегать поцелуев, когда кто-либо болен, целоваться со своим постоянным партнером, поддерживать гигиену полости рта и вовремя вакцинироваться. "Целуйтесь так, чтобы вы были здоровы и не болели", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании ребенок попал в больницу в результате заражения герпесом от поцелуя. Его лицо и все остальное тело покрылось кровавыми ранами. Инцидент произошел в английском городе Солфорд, графство Большой Манчестер. 27-летняя мать неоднократно обращалась в врачам, однако только при третьем осмотре медики диагностировали у ребенка герпес.

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