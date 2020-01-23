Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости здоровья

Смертельный коронавирус может передаться через AliExpress

1.6т
Читать материал на украинском

В России не исключили передачу смертельного коронавируса nCoV через посылки, заказанные на популярной торговой площадке AliExpress.

Об этом заявил заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаил Щелканов, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что вирус может мутировать и стать более устойчивым.

Новости
Подозрение на коронавирус в России: появились свежие данные

"Маленькие капельки с вирусом, которые образуются при кашле и чихании, оседают на предметах обихода, и человек, трогая их, вполне может заразиться", – отметил эксперт.

В то же время в AliExpress говорят, что риск передачи коронавируса через товары или посылки не был выявлен, а возбудитель заболевания является чувствительным к изменениям окружающей среды.

Коронавирус может передаться через AliExpress

Коронавирус может передаться через AliExpress

7news.kz

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Китая ввели карантин в городе Ухань, где проживают 19 млн человек, в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Болезнь уже унесла жизни 17 человек.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Екатерина Луговская
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости