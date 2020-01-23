Смертельный коронавирус может передаться через AliExpress

В России не исключили передачу смертельного коронавируса nCoV через посылки, заказанные на популярной торговой площадке AliExpress.

Об этом заявил заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаил Щелканов, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что вирус может мутировать и стать более устойчивым.

"Маленькие капельки с вирусом, которые образуются при кашле и чихании, оседают на предметах обихода, и человек, трогая их, вполне может заразиться", – отметил эксперт.

В то же время в AliExpress говорят, что риск передачи коронавируса через товары или посылки не был выявлен, а возбудитель заболевания является чувствительным к изменениям окружающей среды.

Коронавирус может передаться через AliExpress 7news.kz

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Китая ввели карантин в городе Ухань, где проживают 19 млн человек, в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Болезнь уже унесла жизни 17 человек.

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