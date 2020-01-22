В аэропорт Хабаровска (Россия) прибыла пассажирка из Китая с подозрением на новый смертельный коронавирус nCoV.

Она была экстренно госпитализирована. Об этом сообщила начальница пресс-службы российской авиагавани Анастасия Хаустова, передает "Сибирь.Реалии".

В Россию женщина попала из Харбина ночным рейсом 21 января. При проверке всех пассажиров борта, в нее обнаружили высокую температуру.

Смертельный коронавирус добрался до России 7news.kz

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в штате Вашингтон (США) обнаружен первый пациент-американец, заразившийся смертельным коронавирусом nCoV, который унес жизни уже 9 человек.

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