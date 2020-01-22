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/ Пульмонология

Смертельный коронавирус добрался до России

2.9т
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В аэропорт Хабаровска (Россия) прибыла пассажирка из Китая с подозрением на новый смертельный коронавирус nCoV.

Она была экстренно госпитализирована. Об этом сообщила начальница пресс-службы российской авиагавани Анастасия Хаустова, передает "Сибирь.Реалии".

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В Россию женщина попала из Харбина ночным рейсом 21 января. При проверке всех пассажиров борта, в нее обнаружили высокую температуру.

Смертельный коронавирус добрался до России

Смертельный коронавирус добрался до России

7news.kz

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в штате Вашингтон (США) обнаружен первый пациент-американец, заразившийся смертельным коронавирусом nCoV, который унес жизни уже 9 человек.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Россия
Тег
вирус
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hunt andres
hunt andres
А на украине есть лекарство от вируса?
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Опять нахрюкивания начались, которые предсказуемо закончатся тем, что умирать от вируса массово начнут на Украине.
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