Смертельные последствия: как старая власть продолжает свои преступные "схемы" в Минздраве

В Министерстве здравоохранения (МЗ) продолжают работать ставленники старой власти, которые поддерживают преступные "схемы", приводящие к смерти пациентов.

Речь идет о Государственном секретаре Министерства Артема Янчука, который был назначен на свою должность по конкурсу в 2017 году, когда исполняющим обязанности главы ведомства была Ульяна Супрун.

Артем Янчук "Украинские новости"

Как отмечает в своем посте в Facebook за 2018 год сотрудник Одесской областной клинической больницы, советник ЮНЕСКО Виктор Сысоенко, Янчук тогда был сам членом комиссии, которая выбирает госсекретарей, что уже вызывает много вопросов относительно объективности проведения конкурса.

Далее общественный активист объясняет, что жена господина Янчука – Татьяна Мазур имеет тесные связи с бывшим народным депутатом Русланом Князевичем и экс-министром юстиции Павлом Петренко, у которых работала помощником. Известно, что Петренко является другом бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, к тому же не последним в этой связке является министр Кабинета министров во времена Гройсмана Александр Саенко.

Павел Петренко и Владимир Гройсман Министерство юстиции

К тому же Янчук является сыном директора студии Довженко Олеся Янчука, который занял эту должность благодаря бывшему министру культуры Евгения Нищука.

То есть, связи у нынешнего Государственного секретаря Минздрава по виднейшими представителями бывшей власти достаточно тесные.

Пока же Янчук попал в скандал, ГБР открыло против него дело из-за того, что у какого-то предприятия, которое выиграло в Минздраве тендер, позже нашлись проблемы с регистрацией. Бывшая руководительница МОЗ связывает это с давлением на Янчука якобы потому, что его считают "человеком Супрун".

В среду, 9 октября, Министерством здравоохранения было решено внести представление в Кабинет Министров Украины об увольнении с должности Государственного секретаря Министерства здравоохранения Украины Янчука Артема Александровича.

Но на следующий же день Государственным секретарем Министерства здравоохранения Украины издан приказ № 285-кВ, согласно которому он отбыл в отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. За ним был опубликован следующий приказ №415-к о возложении обязанностей Госсекретаря на следующих лиц:

Генерального директора Директората стратегического планирования и евроинтеграции Литовченко Ирину Андреевну;

Генерального директора Директората медицинских услуг Сухорукову Оксану Сергеевну;

В случае их одновременного отсутствия, и.о. Госсекретаря полагаются на Махновец Олесю Петровну, Демшевскую Людмилу Анатольевну и Мельниченко Людмилу Анатольевну.

Приказ Янчука

В нашем случае нас интересует именно Сухорукова Оксана. Дело в том, что вторая и.о. Госсекретаря МЗ является фигурантом досудебного расследования в уголовном производстве №42019100000000428 от 08.07.2019 по ч.3 ст. 368 УК Украины, расследуется следственным управлением ГУ НП Украины.

В результате проведения негласных следственных действий правоохранители установили преступную деятельность группы должностных лиц Национального института рака (НИР) Минздрава Украины.

Помимо прочего, следователями было установлено, что главный врач НИР Безносенко А.П. причастен к совершению ряда преступлений по признакам ч.1 ст.184, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368, ст.366 УК Украины.

Он подозревается в заведомо искусственном завышении потребности при формировании лекарств для онкологических заболеваний, что в дальнейшем приводило к значительным потерям бюджета в результате закупки препаратов в количестве, которое в разы превышала необходимую для Украины.

Новости На пост замглавы Минздрава претендует известный антипрививочник

"Во время проведения мероприятий установлено, что генеральный директор Директората медицинских услуг Минздрава Сухорукова Оксана Сергеевна, на постоянной основе осуществляет консультирование Безносенко А.П. по поводу служебной деятельности, приобретение, сертификации, выдачи и списания лекарств. Зафиксировано, как Безносенко А.П. и Сухорукова А.С. пытались скрыть факт закупленного Минздравом Украины для НИР сверх нормы препарата "Метотриксат". Фактически годовая потребность НИР составляла 800 единиц препарата, а по отражению в переписке между НИР и Минздрава примерно 36 000 единиц при имеющихся остатках с прошлых лет. Данный эпизод требует отработки с привлечением экспертов МЗ", – установило следствие.

Оксана Сухорукова УП

К тому же, следователями зафиксирован факт "подделки служебной медицинской документации путем внесения заведомо ложных сведений в истории болезни, письма назначения лечения пациентов с целью сокрытия фактов установления неправильных диагнозов, определенной диагностики, тактики лечения своими подчиненными, как результат непредоставление надлежащей помощи больному медицинским работниками, что привело к тяжелым последствиям – смерти пациентки".

Связанный с Сухоруковой врач Безсоненко пытался скрыть этот факт, приказав лечащему врачу умершей и патологоанатому подделать историю болезни пациентки и заключение о причинах смерти.

Учитывая эти данные, получается, что ставленник предыдущей власти на пост Госсекретаря, назначает выполнять свои обязанности человека, который фигурирует в коррупционных и уголовных преступлениях.

Сейчас в Министерстве здравоохранения определили алгоритм действий по Государственному секретарю МЗ. Во-первых, они собираются обжаловать приказ Минздрава от 09.10.2019 №285-кВ "О предоставлении отпуска по уходу за ребенком Янчуку А.О.". После чего инициировать привлечения Янчука к дисциплинарной ответственности в виде выговора за прогул (пункт 12 части второй статьи 65, часть третья статьи 66 Закона Украины "О государственной службе")

Новости Гончарук отреагировал на скандал с командой Супрун в Минздраве

"Совершение систематически (повторно в течение года) дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 12 части второй статьи 65 настоящего Закона (прогул государственного служащего (в том числе отсутствие на службе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин является основанием для привлечения государственного служащего к ответственности в форме увольнения", – указано в письме МЗ.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся