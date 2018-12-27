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/Новости здоровья

Слепит и убивает: в Украине еще сильнее вспыхнуло опасное заболевание

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В Украине в предпоследнюю неделю перед новогодними праздниками корью заболели 2 870 человек — 1 071 взрослый и 1 799 детей (на 8,2% больше, чем на прошлой неделе).

Всего с начала года корью заболели 52 349 человек (19 349 взрослых и 33 тысячи детей), сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

По данным ведомства, больше всего болеют корью в областях, наименее охваченных плановой вакцинацией.

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Слепит и убивает: в Украине еще сильнее вспыхнуло опасное заболевание

"С начала года самые высокие показатели заболеваемости во Львовской (всего 11 429 человек: 3 228 взрослых и 8 201 детей), Ивано-Франковской (всего 5 420 человек: 1 442 взрослых и 3 978 детей), Закарпатской (всего 4 621 человек: 962 взрослых и 3 659 детей), Тернопольской (всего 3 513 человек: 1 200 взрослых и 2 313 детей), Винницкой (всего 3 211 человек: 1 116 взрослых и 2 095 детей) и Черновицкой (всего 3 182 человека: 1 050 взрослых и 2132 детей областях", - говорится в отчете.

С начала года от осложнений кори умерло 16 человек: 12 детей и 4 взрослых.

В Минздраве подчеркивают, что вакцинация — единственный способ предотвратить осложнения и смерть от кори.

Врачи предупреждают, что у взрослых заболевание продолжается гораздо сложнее. Корь может привести к слепоте, энцефалиту, пневмонии и даже смерти. Сначала симптомы кори напоминают ОРВИ: повышается температура тела, появляется кашель, болит горло и закладывает нос. Через три-четыре суток на лице, а дальше по всему телу появляется красная сыпь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине постепенно растет количество людей, которые заболели корью. При этом в Минздраве отметили, что в 2018 году наибольший прирост заболеваемости корью как раз в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией самый низкий.

Читайте все новости по теме "Вспышка кори" на OBOZREVATEL.

Тема
Вспышка кори
Место
Украина
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Putin Serjio
Putin Serjio
Сама природа против хохлов))
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