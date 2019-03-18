"В больнице пересменка, он никому не нужен": как из-за халатности врачей умер украинский журналист

Коллеги украинского журналиста Святослава Секунова, который внезапно скончался 16 марта, считают, что он умер по халатности врачей. Сначала скорая отказалась везти его в больницу, подсунув маме документ, где она якобы отказывается от госпитализации. Затем в медучреждении не оказалось нужных специалистов.

В КГГА создали комиссию и обещают разобраться в ситуации. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Маме подсунули бумажку

По словам руководителя Святослава, главного редактора сайта "Фокус" Михаила Багинского, еще на прошлой неделе Секунову стало плохо. В пятницу у него поднялась высокая температура, и он собирался в понедельник отправиться на обследование.

Святослав Секунов Facebook Святослава Секунова

"Еще в 2015 году у Святослава были проблемы с печенью, он лечился. Также у него была язва желудка", – рассказал OBOZREVATEL Михаил Багинский.

Однако в ночь на 16 марта состояние мужчины резко ухудшилось, температура взлетела уже выше 40, и его мама вызвала скорую помощь.

"Главная претензия у мамы Святослава Секунова к бригаде скорой помощи, которая не забрала его сразу в больницу. Они сказали, что он безнадежен, везти его в больницу нет смысла, потому что до утра у врачей пересменка, и он никому не будет там нужен. Они ничего не говорили по поводу внутреннего кровотечения у Святослава. Они сделали укол и подсунули бумажку, якобы там говорилось о том, какие манипуляции они провели пациенту. Мама подписала. Оказалось, что на самом деле то был отказ от госпитализации", – возмущается Михаил.

Facebook Святослава Секунова

А уже рано утром Михаилу позвонила мама Святослава.

"Она сказала, что Святославу очень плохо. Я приехал к нему и уже сам вызвал скорую, которая и отвезла его в больницу №8. Тогда Святослав уже был в тяжелом состоянии, его поместили в реанимацию. Также есть претензия и к больнице. Там в выходные не смогли провести нужные обследования, не сделали УЗИ и еще какую-то процедуру. Советовали звонить 103 и перевести его в другую больницу, если нужно", – отметил он.

Коллеги Святослава намерены разобраться, что с ним произошло и кто виноват в его смерти.

Facebook Святослава Секунова

В КГГА обещают разобраться

Главный врач скорой помощи Киева Анатолий Вершигора комментировать OBOZREVATEL ситуацию по телефону не захотел, попросил обращаться в Киевскую государственную администрацию. Так же и в больнице №8 сообщили, что все комментарии могут дать только через пресс-службу Департамента здравоохранения КГГА.

"Утром в понедельник, 18 марта, создана комиссия, которая будет разбираться в ситуации. Нужно изучить все документы, выслушать всех участников. После этого мы дадим ответ", – заверила нас спикер департамента Наталья Вишневская.

Что известно об умершем журналисте

Facebook Святослава Секунова

Святослав Секунов много лет проработал в различных украинских СМИ. Начинал он с руководства порталом "Экспрессинформ". Затем возглавлял интернет-версию газеты "Деловая неделя". Почти пять лет проработал на сайте "Газеты по-киевски", руководя порталом.

Также мужчина работал в таких интернет-изданиях, как "Ура-информ", "Комментарии", "Корреспондент", РБК-Украина, "Фокус".

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