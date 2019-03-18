Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
Lady City
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Новости Киева

Марина Петик
Марина Петик
ЖурналистВсе статьи автора

"В больнице пересменка, он никому не нужен": как из-за халатности врачей умер украинский журналист

2.1тЧитать материал на украинском

Коллеги украинского журналиста Святослава Секунова, который внезапно скончался 16 марта, считают, что он умер по халатности врачей. Сначала скорая отказалась везти его в больницу, подсунув маме документ, где она якобы отказывается от госпитализации. Затем в медучреждении не оказалось нужных специалистов.

В КГГА создали комиссию и обещают разобраться в ситуации. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Маме подсунули бумажку

По словам руководителя Святослава, главного редактора сайта "Фокус" Михаила Багинского, еще на прошлой неделе Секунову стало плохо. В пятницу у него поднялась высокая температура, и он собирался в понедельник отправиться на обследование.

Святослав Секунов

Святослав Секунов

Facebook Святослава Секунова

"Еще в 2015 году у Святослава были проблемы с печенью, он лечился. Также у него была язва желудка", рассказал OBOZREVATEL Михаил Багинский.

Однако в ночь на 16 марта состояние мужчины резко ухудшилось, температура взлетела уже выше 40, и его мама вызвала скорую помощь.

Новости
Облили кислотой? В Киеве рядом с больницей напали на врача

"Главная претензия у мамы Святослава Секунова к бригаде скорой помощи, которая не забрала его сразу в больницу. Они сказали, что он безнадежен, везти его в больницу нет смысла, потому что до утра у врачей пересменка, и он никому не будет там нужен. Они ничего не говорили по поводу внутреннего кровотечения у Святослава. Они сделали укол и подсунули бумажку, якобы там говорилось о том, какие манипуляции они провели пациенту. Мама подписала. Оказалось, что на самом деле то был отказ от госпитализации", возмущается Михаил.

"В больнице пересменка, он никому не нужен": как из-за халатности врачей умер украинский журналист

Facebook Святослава Секунова

А уже рано утром Михаилу позвонила мама Святослава.

"Она сказала, что Святославу очень плохо. Я приехал к нему и уже сам вызвал скорую, которая и отвезла его в больницу №8. Тогда Святослав уже был в тяжелом состоянии, его поместили в реанимацию. Также есть претензия и к больнице. Там в выходные не смогли провести нужные обследования, не сделали УЗИ и еще какую-то процедуру. Советовали звонить 103 и перевести его в другую больницу, если нужно", отметил он.

Коллеги Святослава намерены разобраться, что с ним произошло и кто виноват в его смерти.

"В больнице пересменка, он никому не нужен": как из-за халатности врачей умер украинский журналист

Facebook Святослава Секунова

В КГГА обещают разобраться

Главный врач скорой помощи Киева Анатолий Вершигора комментировать OBOZREVATEL ситуацию по телефону не захотел, попросил обращаться в Киевскую государственную администрацию. Так же и в больнице №8 сообщили, что все комментарии могут дать только через пресс-службу Департамента здравоохранения КГГА.

"Утром в понедельник, 18 марта, создана комиссия, которая будет разбираться в ситуации. Нужно изучить все документы, выслушать всех участников. После этого мы дадим ответ", заверила нас спикер департамента Наталья Вишневская.

Что известно об умершем журналисте

"В больнице пересменка, он никому не нужен": как из-за халатности врачей умер украинский журналист

Facebook Святослава Секунова

Святослав Секунов много лет проработал в различных украинских СМИ. Начинал он с руководства порталом "Экспрессинформ". Затем возглавлял интернет-версию газеты "Деловая неделя". Почти пять лет проработал на сайте "Газеты по-киевски", руководя порталом.

Также мужчина работал в таких интернет-изданиях, как "Ура-информ", "Комментарии", "Корреспондент", РБК-Украина, "Фокус".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Марина Петик Марина Петик
Место
Украина
Теги
Святослав Секуновскорая помощьКГГАумер журналист
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
0
Интересно
8
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины