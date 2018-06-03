"Сколько заживо сгнило?" Оскандалившегося зама Супрун обвинили во врачебных ошибках

В сети показали видео, на котором проводится операция при участии заместителя министра здравоохранения Украины Александа Линчевского.(Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы.)

Кадры показал медицинский телеканал 103.tv. На них видно, что чиновник работает в часах, которые залиты кровью пациента.

Данное видео уже вызвало возмущение в сети.

"Сколько миллионов бактерий на своих часах Линчевский переносит от пациента к пациенту? Сколько людей заживо сгнило? Немедленный запрос в больницу в которой "шьет на дому" этот сапожник", - написал глава сообщества "Медицинское право в Украине" Виктор Сердюк.

Пользователи также подметили, что Линчевский не одет в специальный халат для проведения операции.

Правда, некоторые комментаторы все жа встали на сторону замминистра, обращая внимание на то, что речь на видео идет о ранении в сердце, то есть операция могла быть срочной.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Линчевский заявил, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, поскольку "они все равно умрут".

Этим высказыванием он разозлил пользователей сети. Они напомнили чиновнику, что буквально каждый находится в зоне риска. "Бумеранг запущен", - пишут украинцы.

При этом тележурналистка Ирина Заславец, пережившая семь лет назад рак, написала ответ Линчевскому.

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