Сколько нужно спать: сомнолог назвал оптимальное количество часов

У каждого человека своя норма по количеству часов сна, но в среднем требуется от семи до восьми.

Об этом рассказал сомнолог Александр Пальман, передает RT. Утверждается, что есть люди короткоспящие (им для полного восстановления может потребоваться на несколько часов меньше обычного) и длинноспящие.

В случае если человек спит необходимое ему количество часов, но все равно не высыпается, ему необходимо обратиться к врачу, предупредил сомнолог.

Сон Иллюстрация

"Это уже гиперсомния — избыточная сонливость. Это не норма. Это может быть следствием самых разнообразных причин, начиная от депрессии и заканчивая, например, синдромом обструктивного апноэ сна. Надо консультироваться с доктором и решать, что это за проблемы и как их исправлять", — пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, британские ученые пришли к выводу, что для сохранения красоты и здоровья нужно ложиться спать и вставать в определенное время.

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