Скандал в Минздраве: как украинцы отреагировали на резкое заявление об онкобольных

Большинство украинцев считает, что онкобольные в Украине заслуживают полноценного лечения, а тех чиновников, которые не согласны с этим нужно увольнять.
Такое мнение высказали 84% участников опроса "Заместитель Супрун заявил, что на онкобольных не надо тратить деньги: согласны ли вы?", который проводили на сайте OBOZREVATEL.
Стоит отметить, что в нем приняло участие рекордное количество человек - более 16 тыс.
В то же время, 6% считают, что в некоторых случаях лечение бесполезно.
Позицию МОЗ 7% участников опроса назвали непонятной.
Как сообщал OBOZREVATEL.UA, 2 июня заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский заявил, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, поскольку "они все равно умрут".
В свою очередь, председатель правления национального движения за трансплантацию Юрий Андреев призвал Кабмин уволить чиновника.
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