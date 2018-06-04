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Скандал в Минздраве: как украинцы отреагировали на резкое заявление об онкобольных

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Большинство украинцев считает, что онкобольные в Украине заслуживают полноценного лечения, а тех чиновников, которые не согласны с этим нужно увольнять.

Такое мнение высказали 84% участников опроса "Заместитель Супрун заявил, что на онкобольных не надо тратить деньги: согласны ли вы?", который проводили на сайте OBOZREVATEL.

Стоит отметить, что в нем приняло участие рекордное количество человек - более 16 тыс.

В то же время, 6% считают, что в некоторых случаях лечение бесполезно.

Позицию МОЗ 7% участников опроса назвали непонятной.

Как сообщал OBOZREVATEL.UA, 2 июня заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский заявил, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, поскольку "они все равно умрут".

В свою очередь, председатель правления национального движения за трансплантацию Юрий Андреев призвал Кабмин уволить чиновника.

Читайте все новости по теме "Опросы Обозревателя" на Обозревателе.

Тема
Опросы Обозревателя
Место
УкраинаКиев
Объект
МОЗ
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