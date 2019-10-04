Скандал с коррупцией в институте Шалимова: у врача изъяли около $1 млн

Из банковской ячейки у задержанного на взятке врача, заведующего отделения трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии им. Шалимова Олега Котенко изъяли $840 000.

Общая сумма изъятых во время обысков денег составила около $1 млн, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Киевской прокуратуры Надежда Максимец.

"На фото $840 тысяч США. Эти деньги изъяли из банковской ячейки врача-трансплатнолога, задержанного на взятке", – уточнила она.

Максимец также заявила, что врачу уже объявили о подозрении, прокуратура будет настаивать на содержании под стражей с альтернативой.

Изъятые деньги Facebook Надежда Максимец

Изъятые деньги Facebook Надежда Максимец

Врач был задержан 3 октября во время получения $22 000 от пациента. По словам Максимец, он принес Котенко "благодарность" в размере $2000, но тот потребовал у него целых $40 000. В момент получения части взятки врач и был задержан.

Задержание врача Прокуратура Киева

Как писал OBOZREVATEL, прокуратура Киева объявила подозрение заведующему клиническим отделением Национального института рака и врачу-онкологу, которые наживались на пациентах.

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