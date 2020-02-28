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/ Новости здоровья

Скалецкая рассказала, как украинцев будут проверять на коронавирус

1.3т
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Украина для борьбы с коронавирусом COVID-19 закупила тест-системы, которые позволят за считанные минуты выявлять потенциальных больных.

Об этом рассказала в эфире ObozTV министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, комментируя готовность ведомства к угрозе.

"Быстрые тесты могут быть, чтобы больницы имели возможность проверять. Но есть практика Италии - они все равно еще раз в лаборатории проверяют, если есть позитивный результат. Это промежуточный способ отсеивать подозрения на коронавирус, если результат будет негативным", - заявила глава Минздрава.

По ее словам, за бюджетные средства была закуплена сначала одна тест-система, которая могла делать 30 исследований. Сейчас Минздрав получил еще 30 систем от ВОЗ, каждая из которых может делать 100 исследований.

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"На сегодняшний день мы имеем достаточное количество первой полученной гуманитарной помощи, если проводить тестирование. Мы не используем эти тестовые системы на каждое подозрение, на каждое повышение температуры. Сначала проводим тестирование на грип и только после этого, если тесты на грипп будут иметь негативный результат, используем тест-системы", - сообщила Скалецкая.

"Сегодня их использование в Украине не такое частое, и нам хватает тест-систем. Но мы ожидаем, что будут еще поставки соответствующих реагентов", - добавила министр.

Скалецкая рассказала, как украинцев будут проверять на коронавирус

mrpl.city

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Коронавирус
Персона
Зоряна Скалецкая
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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