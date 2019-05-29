"Ситуация катастрофическая": Зеленского попросили стать донором

Президента Владимира Зеленского попросили публично объявить себя донором органов, чтобы дать толчок развитию трансплантологии в Украине.

С таким призывом в эфире ObozTV выступила журналистка и основательница общественной организации "Всеукраинская платформа донорства iDonor" Ирина Заславец.

Заславец рассказала, что сейчас в Украине сложилась катастрофическая ситуация: ежедневно из-за невозможности получить донорский орган умирают 9 человек.

"От отсутствия трансплантологии в Украине каждый год гибнет столько же людей, как и на дорогах", – подчеркнула она.

По мнению активистки, подвижки в развитии трансплантологии во многом зависят именно от Зеленского и других публичных людей, которые должны подать пример. Причем сделать это желательно в ближайшее время.

"Катализатором этого процесса может стать то, что президент скажет: "Для меня трансплантология в приоритете. Я – донор органов", – отметила Заславец.

В пример она привела бывшего и нынешнего президентов Польши, Александра Квасьневского и Анджея Дуду, которые подписали донорскую карту.

"Если Зеленский скажет, что готов стать донором органов – это будет огромный плюс. Если он объявит этот вопрос приоритетным, если он будет его контролировать. Как в свое время сделал Лукашенко в Беларуси. Политическая воля очень важна", – убеждена журналистка.

Она обратила внимание, что сейчас украинцы могут поехать за донорскими органами лишь в две страны – Индию или Беларусь.

"Беларусь – донорское сердце, печень и почка. Сердце только взрослым. Если мы говорим о детях, то сердце – это только Индия. Далеко или нет, у нас других вариантов нет. Ни один украинец в Европе не получит органа, потому что мы с ними органами не делимся", – пояснила Заславец.

Из-за сложившейся ситуации, по ее словам, за границу вывозятся огромные суммы денег, а жизни спасают единицам: "В прошлом году это 650 млн гривен, и за них удалось прооперировать только 273 человека".

При этом потребность в трансплантации в Украине составляет 5 тысяч операций в год.

В Украине сложилась катастрофическая ситуация с трансплантацией органов iStock

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине вступил в силу новый закон о трансплантологии, который позволяет использовать не только органы родственников.

Однако столь важный закон так и не заработал. Минздрав до сих пор не создал реестр доноров и пациентов, не подготовил трансплант-координаторов. Также есть проблемы с медицинским оборудованием.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал