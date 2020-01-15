Синдром раздраженного кишечника: как диагностировать и чем лечить загадочную болезнь XXI века

Часто страдаете от боли в животе? Имеете проблемы со стулом? Страдаете от ощущения вздутия или чрезмерного газообразования? Если эти симптомы проявляются регулярно, а визиты к врачу и прием традиционных для таких случаев медикаментов помогают лишь частично, а в придачу еще и вызывают побочные действия – вполне возможно, вы относитесь к тем 20% населения планеты Земля, которые страдают от загадочного заболевания – синдрома раздраженного кишечника.

Что это за заболевание, как его диагностировать и как справиться с недугом поможет масло мяты перечной – читайте в материале OBOZREVATEL.

По самым скромным подсчетам, которые обнародовала Всемирная организация здравоохранения, от синдрома раздраженного кишечника (СРК) страдает не менее 15-20% населения планеты – то есть, каждый пятый. Женщин этот недуг поражает чаще, чем мужчин. Проявляется он чаще всего в возрасте 30-40 лет и как правило – у людей, живущих в городах. В развитых странах этот синдром – второе по распространенности заболевание после простуды.

При этом, абсолютное большинство людей с этим синдромом – более 70% - вообще не обращаются к врачу со своей проблемой. Потому что считают, что сбои в работе системы пищеварения – всего лишь следствие несбалансированного питания, или что все эти проблемы обусловлены особенностями организма.

И частично они правы. Ведь среди причин возникновения синдрома раздраженного кишечника - наследственная предрасположенность к развитию болезни. Неразборчивость в питании, в частности, избыток пищи, в состав которой входят усилители вкуса, подсластители, полиолы, фруктаны провоцирует активизацию заложенного на генетическом уровне заболевания. А постоянные стрессы и нервное перенапряжение, которое сейчас стало печальной "нормой" для большинства людей, довершает дело: все эти факторы приводят к нарушению взаимосвязи между мозгом и кишечником, что провоцирует сбои в нормальном функционировании пищеварительной системы и вызывает микровоспалительные процессы в слизистой оболочке кишечника.

Впрочем, это заболевание – не норма, его можно и нужно лечить. Ведь при отсутствии лечения человек не просто лишает себя возможности жить полноценно, работать на полную и не ограничивать себя в общении – он провоцирует дальнейшее осложнение болезни. В дополнение к физиологическим расстройствам развиваются еще и психологические – около 75% людей с СРК страдают от депрессии.

Основной проблемой на пути к лечению синдрома раздраженного кишечника становятся трудности его диагностирования. Симптоматика болезни настолько разнообразна, что очень часто даже врачи ошибочно диагностируют у пациентов, которые эти симптомы имеют, совсем другие заболевания. Человек может месяцами, а то и годами лечиться от какого-то условного воспаления поджелудочной – и не ощущать никакого улучшения. Потому настоящая причина дискомфорта не устранена.

Какими же симптомами дает о себе знать синдром раздраженного кишечника?

Вероятность того, что вы страдаете от синдрома раздраженного кишечника высока, если вы часто страдаете от таких расстройств пищеварительной системы, как:

частые боли в животе . Болевые спазмы могут быть различной интенсивности – от легких до невыносимых. При этом они не имеют четкой локализации: болеть может либо везде одновременно, либо в разных областях живота в разное время. Характер боли тоже может быть самым различным – жгучим, тупым, ноющим, сжимающим... При этом когда вы спите – боль исчезает. Она вряд ли разбудит вас среди ночи. Но вернется сразу после пробуждения.

вздутие живота . Для синдрома раздраженного кишечника характерно постепенное нарастание вздутие живота в течение дня и его максимум – вечером. При этом ощущение вздутия заметно усиливается после приема пищи.

метеоризм . Газообразование и газовыделение обычно чрезмерны, часто отхождение газов происходит неожиданно.

нарушение стула . СРК может сопровождаться как диареей, так и запорами – чаще всего или утром, или после еды. Причем иногда и то, и другое может наблюдаться в течение одного дня. Если вы ходите "по-большому" несколько раз в день или напротив - делаете это раз в несколько суток – есть повод обратиться к гастроэнтерологу: возможно, причина этого скрывается именно в синдроме раздраженного кишечника.

неожиданные или ложные позывы к дефекации , которые в тяжелых случаях могут завершаться неожиданной дефекацией.

чувство неполного опорожнения кишечника после похода в туалет.

ощутимое и частое урчание в кишечнике также часто является одним из симптомов СРК.

"Спусковым крючком" для обострения симптомов СРК могут стать употребление непривычной пищи, алкоголя, злоупотребление продуктами, содержащими модификаторы вкуса. Но чаще всего заболевание запускают чисто психологические процессы: нервное перенапряжение, переживания от трагедий, ожидание ответственного события, страх перед публичным выступлением... Стрессовые ситуации включают СРК, который, в свою очередь, уже множит стресс у человека, который от него страдает. Такой вот замкнутый круг.

При этом, если человек даже обратился к врачу и тот неправильно диагностировал заболевание – пациента начинают накачивать сильнодействующими препаратами, которые никак не помогают устранить даже симптомы, не говоря уже об их причине, изводить постоянными малоприятными обследованиями и тому подобное.

Но главное - избавиться от дискомфорта, который вызывает СРК и вернуть себе нормальную жизнь в большинстве случаев – просто. Ученые установили: снять симптомы этого заболевания помогает масло мяты перечной в кишечнорастворимых капсулах. В 2019 году Украинская гастроэнтерологическая ассоциация утвердила клинические рекомендации, согласно которым препаратом первой линии терапии СРК определена именно она – в виде препарата Капсумен.

Этот препарат ряд врачей уже признали одним из самых эффективных и при этом – полностью безопасных. Капсумен способен улучшить самочувствие человека с СРК уже после первого применения. Но для достижения устойчивого эффекта эксперты советуют употреблять его курсом – в течение 1 месяца.

Секрет действия Капсумена заключается в том, что препарат содержим L-ментол. Это вещество оказывает обезболивающее, антиспазматическое, противовоспалительное и противомикробное действие. Благодаря L-ментолу Капсумен устраняет боль и спазмы, нормализует перистальтику, устраняет избыточное газообразование и нормализует стул.

Поэтому если вы регулярно сталкиваетесь с симптомами СРК, а привычные способы снять боль и нормализовать работу кишечника не очень-то помогают – спросите у своего врача о масле мяты перечной и Капсумене. Вы можете его попробовать даже в качестве своеобразного теста, ведь если ваши проблемы обусловлены именно СРК – вы почувствуете облегчение после приема этого препарата.

И помните: чем быстрее вы начнете лечение – тем легче вам будет преодолеть болезнь.

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