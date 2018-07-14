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Симптомы легко спутать: найдена бактерия, вызывающая бесплодие

1.6тЧитать новость на украинском

Ученые обнаружили новую потенциальную супербактерию Mycoplasma genitalium (M. genitalium), которая в течение 10 лет может стать устойчивой к любым видам антибиотиков.

Она вызывает бесплодие, выяснили исследователи из Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ (BASHH), пишет "Рамблер".

По словам ученых, эта бактерия обитает в органах мочевыделительной и репродуктивной систем и передается от человека к человеку половым путем. Она может провоцировать воспаления уретры, матки, фаллопиевых труб, а инфекции, вызванные ей, могут привести к бесплодию.

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Симптомы вызванных M. genitalium заболеваний можно легко спутать с инфекциями, возникшими от других бактерий, например хламидий, из-за чего M. Genitalium смогла приспособиться ко многим средствам, помогающим при хламидиозе.

По мнению исследователей, именно способность к быстрой адаптации и делает M. Genitalium потенциальной супербактерией.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые разработали две методики борьбы с опухолями при помощи генетически модифицированных раковых клеток, циркулирующих в кровотоке.

Место
Великобритания
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