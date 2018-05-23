Сидеть опасно: ученые сделали новое открытие

Отсутствие умеренных нагрузок на ноги негативно влияет на головной мозг.

К такому выводу пришли ученые из университетов Милана и Павии, передает "Дни.ру".

Соответствующий эксперимент провели на лабораторных мышах, которым в течение 28 дней не давали пользоваться задними лапами. Животные находились в комфортных условиях, хорошо питались и не показывали признаков стресса.

Отсутствие подвижности задних лап привело к снижению на 70% количества нервных клеток в субвентрикулярной зоне головного мозга, которая отвечает за нормальную работу нервной системы.

В мозгу грызунов до конца созревали нейроны и олигодендроциты, защищающие нервную систему от раздражителей. Таким образом, ученые пришли к выводу, что упражнения для ног обеспечивают генерацию сигналов, инициирующих производство здоровых нервных клеток.

Людям, ведущим сидячий образ жизни, порекомендовали больше времени гулять. Ведь сокращение производства новых нейронов в нервных клетках повышает риск возникновения нейродегенеративных заболеваний, включая рассеянный склероз или атрофию спинного мозга.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые пришли к выводу, что мужчинам, занимающимся тяжелым физическим трудом, грозит большая опасность, чем ведущим сидячий образ жизни.