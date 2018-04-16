"Сидеть на холодном": Супрун развенчала очередной миф

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что возникновение цистита от сидения на холодной поверхности является мифом.

"Что делать, если вам пришлось "сидеть на холодном". Первое - не беспокоиться. Существует много ложных представлений о сидение на холодной поверхности и проблем со здоровьем, которые это может якобы вызвать. Самый распространенный из них - миф, что сидение на холодной поверхности приводит к воспалению мочевого пузыря (цистита). Это суждение не имеет под собой научно обоснованных доказательств", – написала Супрун в Facebook.

Она уточнила, что переохлаждение или воспаление определенного участка тела действительно может возникнуть при долгом нахождении на улице в сильный мороз.

"Или же, когда температура, даже выше 0, однако большая влажность воздуха и сильный ветер, который дует на открытую часть тела. Во всех остальных случаях, особенно при хороших погодных условиях, очень сложно переохладиться. Организм сам поддерживает оптимальную температуру внутренних органов, поэтому ваш мочевой пузырь и другие органы преимущественно защищены от перепада температуры", – подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Она также отметила, что сидение на холодном может привести к обманчивому ощущению необходимости частого мочеиспускания, что не вредит здоровью.

"Ваше тело реагирует на холод, как раздражитель, поэтому если вы согреетесь - неприятное ощущение исчезнет. Однако, если вы чувствуете жжение или боль при мочеиспускании, это свидетельствует, что проблема действительно серьезная. Такие симптомы не связаны с холодной погодой или поверхностью, на которой вы посидели. Они чаще всего развиваются в результате бактериальных инфекций - когда к мочевому пузырю или мочевыводящим путям попадают бактерии, которые вызывают воспаление. Холод не является проводником таких бактерий", – отметила Супрун.

Она посоветовала обращаться к врачу, если подобная проблема носит хронический характер. Ведь для профилактики повторения такого воспаления помогают изменения образа жизни.

"Чтобы предотвратить повторное развитие инфекции, регулярно пейте много воды и старайтесь соблюдать правила мочеиспускание сразу после полового акта. Неинфекционные причины цистита также встречаются - это могут быть, например, некоторые средства контрацепции, травмы, аллергические состояния, лекарства, однако им невозможно заразиться через сидение на холодной поверхности или купание в прохладной воде. Обсудите все нюансы с врачом и подберите оптимальное для вас лечение и профилактику", – резюмировала Супрун.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Супрун уже развенчала несколькомедицинских мифов.