Шоппинг на карантине. Что нам предлагают и на каких условиях

В условиях карантина аптеки и крупные торговые сети делают все возможное, чтобы не потерять клиентов. Акции, скидки, бесплатная доставка, получение поощрений и т.д.

Итак, что нам предлагают и на каких условиях

Аптека "Добрый день" предоставляет бесплатную доставку товаров при оформлении заказа на сумму свыше 500 грн.

F.UA предоставляет бесплатную доставку "Укрпочтой" при оформлении заказа на сумму от 500 гривен.

Foxtrot UA предлагает бесплатную доставку и скидки на ряд товаров в размере 50%. Акция действует до 5 апреля этого года. До 31 марта действует акция по предоставлению скидки до 50% на технику для кухни. При оформлении заказа на сумму от 500 гривен, предоставляется бесплатная доставка до отделения "Новой почты". При оформлении заказа на сумму от 3000 гривен, предоставляется бесплатная адресная доставка курьером.

Eldorado UA предлагает доставку за 1 гривну. При оформлении заказа на сумму от 500 гривен с НДС товар будет доставлен в отделение "Новой почты", при оформлении заказа на сумму от 3000 гривен, заказчик может оформить адресную доставку курьером "Новой почты". Акция будет действовать до 12 апреля 2020 года. Кроме того, до 5 апреля Eldorado UA предоставляет скидки на крупную бытовую технику, к примеру на телевизоры действуют скидочные предложения до -30%.

Будинок іграшок предлагает бесплатную доставку товаров по всей территории Украине независимо от суммы заказа. Акция действует до 31 марта.

Watsons UA предлагает бесплатную доставку товаров до отделения. Акция действует до 22 марта.

Pampik предоставляет бесплатную доставку на первый заказ для новых покупателей и для всех покупателей при оформлении заказа на суму от 499 гривен. Акция бессрочная. Кроме того, Pampik предлагает скидки до 35% на товары первой необходимости. Эта акция будет действовать до 3 апреля 2020 года.

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