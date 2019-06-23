Шашлыки без ущерба здоровью: врач дал советы украинцам

В Украину пришел сезон отдыха на природе, но любители шашлыков подвергают здоровье дополнительному риску.

Как избежать пищевых отравлений и сделать летний пикник максимально полезным, рассказал в эфире ObozTV главный иммунолог Киева Олег Назар.

"Все кушанья, соусы, которые мы готовим, с точки зрения микробиологии – питательная среда, на которой выращивают бактерии. Инфекции вызывают стафилококки и стрептококки – обычные бактерии, которые размножаются в среде с определенным содержанием белка", – отметил эксперт.

"Продукты должны быть свежие, чистые, тщательно их помойте. Они должны храниться в прохладе и съедаться в течение 2-3 часов. Желательно, если выбрались на природу, все готовить на огне, мясо и рыбу обжарить, салат заправить растительным маслом, отказаться от кетчупов-соусов-майонезов", – рассказал он.

По словам иммунолога, на первом месте по отравлениям идет рыба – "что сырая, что мороженая, что вяленая".

"Если мясо мы обжариваем, то есть вероятность 60-70%, что оно безопасное. Фрукты и овощи должны быть свежие, целые, мы их готовим непосредственно перед употреблением", – добавил он.

Отравиться мясом с огня, по словам врача, есть риск, если оно было испорчено еще до приготовления.

Назар также рекомендовал любителям отдыха на природе воздерживаться от крепкого алкоголя.

"Если на улице жара, даже капельку выпиваешь, теряешь дееспособность и адекватность. На жаре теплый напиток быстро усваивается и время наступления опьянения – пару минут... Крепкие напитки нежелательны, они повышают температуру. Зимой пьем, чтоб согреться, а летом зачем?" – подчеркнул он.

Эксперт призвал отказаться от алкоголя на природе или брать легкие напитки.

"Газированные напитки, которые содержат сахар, лучше не брать. Мы выпиваем, он содержит сахар, пить хочется еще и еще. Цветные напитки с красителями вызывают фотодерматит – повышают чувствительность кожи к солнечным лучам. Можно получить аллергию. А проблема компотов в том, что они быстро портятся", – отметил эксперт.

Назар добавил, что вино на жаре также начинает портиться и скисать, и порекомендовал обычную прозрачную минеральную воду без примесей.

Напоследок врач порекомендовал брать с собой на природу активированный уголь и другие сорбенты, которые вбирают токсины.

kolundrov.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее миколог и бактериолог Оксана Вольская рассказала, почему мороженое является одним из наиболее опасных летних десертов и может вызвать серьезное отравление.

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