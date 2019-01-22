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/Новости здоровья

Шаг назад к темным векам: Украина подвергла Европу опасности вспышки смертельной инфекции

2.9тЧитать материал на украинском

Европейские ученые заявили об опасности эпидемии кори в Берлине (Германия), Варшаве (Польша), а также ряде других западных мегаполисов.

Причиной тому могут стать иммигранты и низкий уровень вакцинации, пишет Daily Mail. Врачи отметили тревожную тенденцию.

"Команда Медицинского колледжа Ягеллонского университета, возглавляемая доктором Бартошем Лисовским, предупредила, что заболевание постоянно развивается, создавая все большую угрозу", – сказано в сообщении.

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Шаг назад к темным векам: Украина подвергла Европу опасности вспышки смертельной инфекции

06239.com.ua

При этом, исследователи утверждают, что столицы Германии и Польши находятся на одном уровне с "Библейским поясом" (DBB) в Нидерландах. В этом районе, по их данным, каждые 12 лет происходили вспышки кори.

Вспышки кори в районе "Библейского пояса"

Вспышки кори в районе "Библейского пояса"

Daily Mail

Берлин и Варшава, отмечают врачи, имеют многомиллионное население и высокий уровень иммиграции, что является фактором риска. В частности, "опасными" для Польши иммигрантами на соответствующей схеме изобразили жителей Украины.

Для Германии же, по их словам, угрозу представляют выходцы из стран бывшей Югославии и Сирии.

Шаг назад к темным векам: Украина подвергла Европу опасности вспышки смертельной инфекции

Daily Mail

Ученые подчеркнули важность проведения вакцинации среди европейцев. В противном же случае, по их мнению, человечество ждет возвращение "в темные века".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине больше тысячи детей отстранили от учебы из-за отсутствия прививок против кори.

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Тема
Вакцинация
Место
Украина
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеровский концлагерь изолировать давно пора.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Привет Супрун.Это прямые последствия ее деятельности.
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Жуков Жора
Жуков Жора
Правда такова: экономика Украины сейчас кое-как держится за счет экспорта рабочей силы. Никаких других драйверов роста ВВП сейчас нет. Как только прекратиться рост числа уезжающих за кордон «заробитчан», автоматически прекратиться и эфемерный рост ВВП
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Жуков Жора, подачки запада и МВФ тоже идут в зачет дохрдов бюджету.
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