Шаг назад к темным векам: Украина подвергла Европу опасности вспышки смертельной инфекции

Европейские ученые заявили об опасности эпидемии кори в Берлине (Германия), Варшаве (Польша), а также ряде других западных мегаполисов.

Причиной тому могут стать иммигранты и низкий уровень вакцинации, пишет Daily Mail. Врачи отметили тревожную тенденцию.

"Команда Медицинского колледжа Ягеллонского университета, возглавляемая доктором Бартошем Лисовским, предупредила, что заболевание постоянно развивается, создавая все большую угрозу", – сказано в сообщении.

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При этом, исследователи утверждают, что столицы Германии и Польши находятся на одном уровне с "Библейским поясом" (DBB) в Нидерландах. В этом районе, по их данным, каждые 12 лет происходили вспышки кори.

Вспышки кори в районе "Библейского пояса" Daily Mail

Берлин и Варшава, отмечают врачи, имеют многомиллионное население и высокий уровень иммиграции, что является фактором риска. В частности, "опасными" для Польши иммигрантами на соответствующей схеме изобразили жителей Украины.

Для Германии же, по их словам, угрозу представляют выходцы из стран бывшей Югославии и Сирии.

Daily Mail

Ученые подчеркнули важность проведения вакцинации среди европейцев. В противном же случае, по их мнению, человечество ждет возвращение "в темные века".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине больше тысячи детей отстранили от учебы из-за отсутствия прививок против кори.

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