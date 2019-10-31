Сгнили кости и зубы: врач на 10 лет оставил катетер в носу девушки. Фото 18+

В Екатеринбурге (Россия) девушка 10 лет проходила с катетером в носу, который забыл доктор. Из-за этого у нее сгнили кости черепа и зубы.

Об этом пишет Life Shot в Telegram. Сообщается, что в 2009 года девушка обратилась в больницу в Екатеринбурге с гайморитом - ей прокололи нос и вставили силиконовую трубку (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Несколько лет девушка ничего подозрительного не замечала. Однако, после похода к стоматологу оказалось, что у нее пол-лица поражено гноем.

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В итоге девушке разрезали нос вдоль и поперёк, выкачали слизь и нашли тот самый забытый катетер, который лор не удосужился вытащить после операции.

А также сказали вырвать весь верхний ряд зубов — они сгнили до корней. На лечение девушка потратила уже больше 200 тысяч рублей, и это только начало. Возместить убытки она надеется через суд.

Life Shot

Life Shot

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