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Сгнили кости и зубы: врач на 10 лет оставил катетер в носу девушки. Фото 18+

2.2т Читать материал на украинском

В Екатеринбурге (Россия) девушка 10 лет проходила с катетером в носу, который забыл доктор. Из-за этого у нее сгнили кости черепа и зубы.

Об этом пишет Life Shot в Telegram. Сообщается, что в 2009 года девушка обратилась в больницу в Екатеринбурге с гайморитом - ей прокололи нос и вставили силиконовую трубку (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Несколько лет девушка ничего подозрительного не замечала. Однако, после похода к стоматологу оказалось, что у нее пол-лица поражено гноем.

Сгнили кости и зубы: врач на 10 лет оставил катетер в носу девушки. Фото 18+

annahar.com

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В итоге девушке разрезали нос вдоль и поперёк, выкачали слизь и нашли тот самый забытый катетер, который лор не удосужился вытащить после операции.

А также сказали вырвать весь верхний ряд зубов — они сгнили до корней. На лечение девушка потратила уже больше 200 тысяч рублей, и это только начало. Возместить убытки она надеется через суд.

Сгнили кости и зубы: врач на 10 лет оставил катетер в носу девушки. Фото 18+

Life Shot

Сгнили кости и зубы: врач на 10 лет оставил катетер в носу девушки. Фото 18+

Life Shot

Как писал OBOZREVATEL, в Тернополе пожилая пациентка пострадала от халатности врачей – у нее не заметили пять переломов и отправили домой с диагнозом "ушибы".

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Место
Россия Екатеринбург
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