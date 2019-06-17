Сезонная аллергия: врач рассказал, кто в группе риска

Тысячи украинцев ежегодно в период цветения разнообразных растений страдают от сезонной аллергии.

Кто и в какие периоды более подвержен аллергии, рассказал в эфире ObozTV главный иммунолог Киева Олег Назар.

"Летом могут быть проблемы. Пыльцовая сезонная аллергия – аллергический ринит, риноконъюнктивит. Он может быть вызван календарем опыления. Сначала у нас зацветают деревья – с конца февраля до начала мая. Это береза, ольха, дуб, граб. Это слабые аллергены, они могут вызывать не очень выраженное покраснение и чихание. Но они могут давать перекрестные реакции с определенными продуктами. Если это аллергия на березу, могут быть сопутствующие реакции на персики, на яблоко, на сливы – даже более выраженные, чем на само дерево", – сообщил эксперт.

"Дальше начинают цвести кустарники, разнотравье и газонные травы – тимофеевка, райграс, лисохвост, бирючина. Они более активны. Тут уже обязательно задействованы нос и глаза. А в конце лета – амброзия, сорняки. Это классика аллергии, могут быть приступы удушья, типичная бронхиальная астма", – отметил Назар.

По его словам, у людей склонность к аллергии передается генетически и может проявляться с годами.

"Если это врожденная аллергия, оказывается, что в семье кто-то болел. Склонность к аллергии передается генетически... Приобретенная аллергия – это аллергические проявления на фоне проблем желудочно-кишечного тракта. Застой желчи, дискинезия, дисбактериозы способствуют тому, что в организме повышается количество гистамина, и он может давать кожные проявления или усиливать реакцию на цветение. Ребенок родился, все нормально, а в 12-15 лет или во взрослом возрасте – бац, и реакция пошла. Это не приобретенная аллергия, но она только проявилась", – объяснил эксперт.

skarvit.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко прокомментировал участившиеся случаи заболевания ботулизмом.

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