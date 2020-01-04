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Сезон простуд: врач рассказал, как уберечься от ОРВИ

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Резкие смены температур и сырая погода создают благоприятные условия для простудных заболеваний. Чтобы не способствовать их распространению, при симптомах ОРВИ желательно отсидеться дома.

Такую рекомендацию дал семейный врач Владислав Ващенко. В эфире ObozTV он рассказал о том, как оградить себя и окружающих от острых респираторных вирусных инфекций.

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Медик подчеркнул, что нужно регулярно проветривать помещение – как в офисе, так и дома.

"Если у вас в коллективе появился человек, у которого есть какие-то симптомы, рекомендовано его "изолировать от общества", отправить домой обратно. И сами, если почувствуете симптоматику, обязательно отсидитесь дома... Просто не подвергая себя опасности – не подвергайте опасности окружающих. И все будет хорошо", – заверил Ващенко.

Он напомнил, что при наличии заболевания семейный врач выпишет больничный лист.

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Для профилактики ОРВИ Ващенко посоветовал соблюдать правильный режим, отдыхать, хорошо высыпаться и питаться.

"К гомеопатии я отношусь очень критично и не доверяю. Если уже проводить какую-то профилактику, пусть это будет какое-то обильное питье, лимон, имбирь, эхинацея", – добавил врач.

При появлении симптомов ОРВИ врачи рекомендуют взять больничный

При появлении симптомов ОРВИ врачи рекомендуют взять больничный

Insider.com/Shutterstock

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Автор
Наталья Глазова
Темы
ОРВИ Здоровье Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Владислав Ващенко
Тег
болезнь
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