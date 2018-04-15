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Сезон походов и прогулок: как избавиться от клещей подручными средствами

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Для того чтобы извлечь клеща во время прогулки или более длительного похода на природу, достаточно иметь под рукой обычную нитку.

Об этом в эфире ObozTV заявил врач-инфекционист Аркадий Митлошук.

"Самым оптимальным методом будет завязывание нитки между его хоботком и кожей, и расшатывая клеща, вытащить его. После этого клеща желательно осмотреть. Главное, чтобы вытянулся хоботок. Оставленный в ране хоботок вызывает вторичное воспаление и его повторно нужно будет удалять. В больнице это сделает хирург", - отметил он.

По его словам, место укуса нужно обработать йодом, спиртом или одеколоном, а после отдыха все равно посетить врача.

"Всегда нужно иметь ввиду, что клещ ползет снизу вверх. Не бывает такого, чтобы он упал на голову и начал лезть на ноги. Желательно ходить по средине тропинок, носить одежду с манжетами, широкополые шляпы, не использовать в лесу духов и веществ с запахом, которые могут этих клещей привлечь", - добавил медик.

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При этом Митлошук не исключил того, что симптомы заражения могут проявляться даже тогда, когда человек и не подозревал об укусе.

"Если потом человек обращается с заболеванием, которое переносит клещ – клещевой боррелиоз или болезнь Лайма, то в определенном проценте случаев люди отрицают факт присасывания клеща", - заключил врач.

Как сообщал "Обозреватель", ранее украинцам рассказали, при каких температурах активизируются клещи.

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Украина
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