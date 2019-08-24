"Занимайтесь сексом хоть на муравейнике!" Врач разоблачил популярную ложь

Заражение венерическими инфекциями происходит от партнера или партнерши. Их нельзя "подцепить" бытовым путем в сауне или бассейне – так обычно говорят, чтобы скрыть измену и сохранить семью.

"Огромный, колоссальный миф – что можно сходить с друзьями в баню и заразиться инфекциями, передающимися половым путем. Если в бане не было секса – инфекции не будет", – объяснил врач-гинеколог Сергей Бакшеев в эфире ObozTV.

"Занятия сексом на природе, сеновале или где угодно не приводят к инфекциям, передающимся половым путем", – подчеркнул медик.

"Заниматься сексом можно везде. Занимайтесь сексом, где вам удобно. Хотите – в озере, хотите – на муравейнике, хотите – в лесу. Лишь бы это приносило удовольствие вам и вашему партнеру или партнерше", – посоветовал он.

Также Бакшеев обратил внимание, что сегодня все чаще используется термин "болезни, передаваемые сексуально-трансмиссивным путем", так как заражение может происходить не только при классическом половом акте, но и при оральном или анальном контакте, а также при соприкосновении частями тела.

Врач объяснил, что если в бане не было секса – инфекции не будет Profimedia

OBOZREVATEL напоминает, что во время сексуальных контактов может быть передано более 30 видов различных бактерий, вирусов или паразитов. От заражения некоторыми из половых инфекций не спасает даже презерватив.

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