Довольны, несмотря на побочку: в США одобрили "виагру" для женщин

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат, повышающий либидо у женщин.

Препарат под торговой маркой Vyleesi от компании AMAG Pharmaceuticals является инъекцией, которую следует принимать перед сексом. Об этом сообщает телеканал CNN.

Он предназначен для лечения женщин в пременопаузе и с гипоактивным расстройством полового влечения, когда отсутствие интереса к сексу может привести к значительному дистрессу.

По словам пресс-секретаря AMAG Сары Коннорс, продукт будет доступен в сентябре, компания еще не определилась с ценами на него.

Скриншот

Наиболее распространенными побочными эффектами Vyleesi являются тошнота, головная боль и приливы. Учавствующие в клинических испытаниях женщины продолжали использовать препарат, несмотря на эти симптомы – для них эффект перевешивал проблему переносимости.

Ранее MedOboz писал, что секс может помочь восстановить любую близость, которая была нарушена в результате недопонимания.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!