Главная Новости
Мова Язык
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Сексуальное здоровье

Довольны, несмотря на побочку: в США одобрили "виагру" для женщин

845Читать материал на украинском

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат, повышающий либидо у женщин.

Препарат под торговой маркой Vyleesi от компании AMAG Pharmaceuticals является инъекцией, которую следует принимать перед сексом. Об этом сообщает телеканал CNN.

Он предназначен для лечения женщин в пременопаузе и с гипоактивным расстройством полового влечения, когда отсутствие интереса к сексу может привести к значительному дистрессу.

По словам пресс-секретаря AMAG Сары Коннорс, продукт будет доступен в сентябре, компания еще не определилась с ценами на него.

Новости
Может привести к бесплодию: названа опасность известного наркотика
Довольны, несмотря на побочку: в США одобрили "виагру" для женщин

Скриншот

Наиболее распространенными побочными эффектами Vyleesi являются тошнота, головная боль и приливы. Учавствующие в клинических испытаниях женщины продолжали использовать препарат, несмотря на эти симптомы – для них эффект перевешивал проблему переносимости.

Ранее MedOboz писал, что секс может помочь восстановить любую близость, которая была нарушена в результате недопонимания.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "женское здоровье" на OBOZREVATEL.

Тема
женское здоровье
Место
США
Теги
ОтношенияСекс
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины