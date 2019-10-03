Вдохновил Кива: Супрун рассказала украинцам правду о пикантном занятии на работе

Бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун на фоне обсуждения пикантного инцидента с народным депутатом от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Ильей Кивой рассказала украинцам правду о мастурбации.

Соответствующий пост разместила она на своей странице в Facebook.

"Мастурбация – это неизбежная составляющая нормального психосексуального развития. Она предшествует сексуальном поведении, направленной на другого человека. Но бывает и такое, что мастурбация действительно становится проблемой", – написала Супрун.

Супрун рассказала украинцам правду о мастурбации

По ее словам, миф о вреде мастурбации здоровью придумал доктор Джон Харви Келлогг.

"Начнем с позитива. Дети исследуют себя и рано или поздно обнаруживают, что касаться гениталий очень приятно. Значит, все с ними в порядке, раз такое произошло", – отметила экс-министр.

Супрун рассказала, что благодаря мастурбации дети и подростки познают свое тело, а женщины впоследствии осознают лучшие пути достижения оргазма, однако занимаются этим чаще мужчины.

"Мастурбация нужна для поддержания кровообращения в гениталиях и малом тазу и для снятия сексуального напряжения при отсутствии постоянного партнера", – добавила она.

Кроме того, она способна уберечь от рака простаты. "Если иметь 21 эякуляцию или более в месяц в возрасте 40+ лет, то риск рака простаты уменьшается на треть", – пояснила Супрун.

Однако, по словам экс-министра, бывают и различные отклонения, а также неприятные последствия в виде отсутствия желания в сексе с партнером.

"Иногда мастурбация начинает иметь компульсивный характер, например хватание за гениталии на рабочем месте. Такое поведение, очевидно, не поддается волевому контролю, а человек не осознает негативные последствия действий. Компульсивные мастурбации относят к видам сексуальных зависимостей", – рассказала она.

"Здоровая сексуальность – это здорово. Зависимости, парафилии нарушения и мастурбация вместо работы – нет", – резюмировала Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун рассказала, как правильно говорить с детьми о сексе.

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