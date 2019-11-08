В этой заметке рассказываем о неприятных новообразованиях на коже гениталий, ануса, что с ними делать и как их предотвратить. Речь пойдет о папилломах.

Что вызывает папилломы и бородавки:

И то, и другое вызывают папилломавирусы. Их много, и кто-то в этой большой семье более, а кто-то менее безопасен. Игольчатые, округлые, похожи на цветную капусту новообразования на вульве, влагалище, анусе, а также, хотя и реже, в ротовой полости, вызывают папилломавирусы человека.

Большинство людей, имевших опыт незащищенного секса (даже без пенетрации), являются носителями папилломавируса человека (HPV, human papillomavirus). Хорошие новости: большинство штаммов этого вируса омерзительные, но достаточно не страшны. Можно быть носителем или носительницей вируса, и не иметь никаких проявлений этого. Это была нейтральная новость.

Плохие новости: существуют штаммы HPV с высокой онкогенностью, и с ними связывают рак шейки матки, рак вульвы, прямой кишки или гортани. В гортань вирус попадает во время орального секса, но это более редкое явление. Опять хорошие новости: вирусы, вызывающие кожные новообразования аногенитальной области не является онкогенными. То есть те нарастания – это не рак и им не станут. И новости для моралистов: можно иметь одного единственного партнера или постоянного партнера, не иметь секса годами и при этом однажды увидеть или, скорее, нащупать папилломы. Поэтому вместо паниковать и обвинять себя и всех бывших, лучше обратитесь к врачу.

Как вирусы попадают в организм:

Итак, HPV попадает к нам при контакте гениталий, а также при совместном пользовании секс-игрушками. Для этого инфицированный человек может не иметь никаких проявлений. Латентный период может длиться от нескольких недель до нескольких лет или даже всю жизнь. Кто от кого заразился – НЕ определить, предостерегают медицинские источники, хотя настоящие партнер/ка должны пройти обследование, если у другого/другой оказались папилломы.

Диагностика такова:

Врач видит, и понимает, что это папилломы. На всякий случай изучать свой внутренний мир с помощью ПЦР-тестов не надо. Женщины имеют регулярно (раз в год-два) проходить обследование цервикального канала, то есть шейки матки и ее отверстия (пап-тест на атипичные клетки), и при необходимости мазок цервикального канала анализируют на наличие ДНК папилломавирусов.

Их очень много, поэтому прежде всего ищут высоко онкогенные штаммы и выдыхают с умеренным облегчением, когда их не находят. Источники отмечают, что мужчины, имеющие секс с мужчинами, могут сделать мазок ануса и проверить наличие высоко онкогенных вирусов, если такая необходимость есть (что-то не так). Еще раз: вы не ищете вирусы (вероятно, они там есть), вы следите, чтобы все было в порядке с цервикальным эпителием или прямой кишкой. Особенно внимательными следует быть людям с ВИЧ/СПИДом или ослабленной иммунной системой (длительной иммуносупрессией или просто беременным женщинам). Это не значит, что нужно очень переживать, а прежде всего проходить плановые осмотры.

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Иллюстрация

Как же лечиться:

Мы приводим лекарства, но не для самолечения. Только для того, чтобы в случае назначения чего-то другого и известно, что неэффективно, вы не теряли время и деньги. Очень хороший обзор лечения читайте здесь. Осторожно, иллюстрации могут огорчить.

Врач должен назначить анализ на другие болезни, передающиеся половым путем, узнать об аллергии на анестетики (это понадобится при удалении папиллом), диабета (это состояние определенной иммуносупрессии) и спросить, лечили вы такое раньше и как.

Предупреждать предыдущих партнеров не надо. А вот врачам следует дать письменное объяснение пациенту по его/ее состоянию и лечению, и заверить, что это не конец света и половой жизни, это довольно неплохо лечится. Также пациентам следует покинуть курения. Не потому, что это общий совет по здоровому образу жизни, а потому, что курильщики хуже поддаются лечению.

Если наростов пять или меньше, лучше их удалить механически сразу, и пройти двухмесячный курс локальной иммунотерапии. Если их больше пяти, то сначала идет два месяца иммунотерапии, затем удаление всего, что осталось, оптимальным способом, с последующим циклом иммунотерапии. В обоих случаях, если есть рецидивы, их сразу удаляют. Людям с иммунодефицитными состояниями могут понадобиться более длительные периоды терапии.

Мягкие некератинизовани папилломы хорошо поддаются лечению подофилотоксином и трихлоруксусной кислотой. Они, условно говоря, засыхают и отпадают. Подофилотоксином обрабатывают пораженные участки дважды в день в течение трех дней, затем делают перерыв на 4 дня, и снова начинают лечение. Так 4-5 циклов. Трихлоруксусной кислотой обрабатывает кондиломы только врач. Это не для лечения дома, и не для больших участков.

Кератинизованые образования лучше лечить криотерапией, вырезанием, электрокоагуляцией и трихлоруксусной кислотой. Криотерапию повторяют еженедельно четыре раза. Лазерное лечение целесообразно для лечения больших или анатомически сложных участков.

Имиквимод – действующее вещество нескольких довольно дорогих кремов. Оно подходит для лечения обоих типов папиллом. Лечение кремами с имиквимодом продолжается до 16 недель, наносить крем следует через день. Учитывайте, что эта мазь снижает эффективность барьерной контрацепции. Имиквимод способствует выделению интерферона-альфа и фактора некроза опухолей – компонентов противовирусного и противоопухолевого иммунитета. Другие лекарства такого же типа – это мази с синекатехинамы: полифенолами зеленого чая. Они также останавливают деление клеток, и лечить ими следует 16 недель ежедневно. Эффективность не 100%, и возможны рецидивы и побочные эффекты. Более никакие лекарства, так или иначе влияющие на иммунный ответ, протоколы даже не вспоминают.

Беременным женщинам нельзя лечить аногенитальные папилломы лекарственными препаратами, так подофилотоксин и имиквимод являются тератогенным (то есть могут вызвать пороки развития у плода). Во время лактации также нельзя их использовать. Если есть необходимость, то папилломы удаляют криодеструкцией, лазером или операционно. Кесарево сечение делать не нужно.

У трети пациентов папилломы проходят сами. Большинство лекарств или мероприятий, к сожалению, не гарантируют отсутствия рецидива или отсутствии побочных реакций. Но лучше лечить, чем страдать.

Facebook Ульяны Супрун

Как можно предотвратить появление папиллом:

Лучший способ предотвратить заражение HPV – это не целибат и не проверка партнеров, а вакцинация в подростковом возрасте, в 11-12 лет, но можно и с 9 лет. Если он уже позади, женщины могут сдать мазок и ПЦР-анализ тех штаммов вируса, против которых защищает вакцина. Так вы поймете, стоит ли делать прививку, или уже нет. Она не входит в план календарных и бесплатных прививок, и достаточно дорогая.

Другой способ, который не теряет своей актуальности всю жизнь, – это барьерная контрацепция.

Теперь о грустном. О раке. Рак шейки матки второй по распространенности тип опухолей среди женщин. Именно женщины рискуют прежде всего, потому онкогенная активность папилломавируса (насколько его гены, заставляющие клетки делиться, будут действенными) зависит от женских гормонов эстрогенов.

Высоко онкогенными имеются типы 6, 11, 16 и 18. Различные типы рака: вагинальный, вульварном, анальный, прямой кишки, цервикальный и гортани в разных пропорциях вызывают различные типы папилломавируса, в частности, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 59. Большинство случаев рака шейки матки по всему миру связано с типами 16 и 18.

Эрозия шейки матки, которую увидели при кольпоскопии, не означает, что это рак, или его начало. Это вполне естественное состояние, не требует вмешательства, только наблюдения. Подозрение на предраковое состояние может возникнуть только на основе цитологического теста (Папаниколау, или Пап-тест). Только если подтверждены атипичные изменения в эпителии шейки матки, может быть проведена операция по уничтожению таких клеток лазером, электрокоагуляцией или другими методами.

Гадкая бородавка может появиться однажды на гениталиях. Лучше не стесняться этого неудобного вопроса, и скорее идти к врачу. Как вы поняли, чем меньше папиллом, тем легче их лечить. Если ждать, есть шанс, что их станет больше, а не наоборот.

Не бойтесь удаления, и не полагайтесь на сомнительное лечение народными способами и не рекомендуемые протоколами лекарствами. Вы можете защитить себя и своих детей от нескольких типов рака, связанных с папиллома. Для этого нужны вакцинация, защищенный презервативом секс, и плановые осмотры у гинеколога для женщин.

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