Утром или вечером? Врачи назвали идеальное время для секса

Утренний секс зарядит органы на весь день и снизит вероятность рака, а вечерний поможет расслабиться после тяжелого дня.

К такому выводу пришли эксперты, отвечая на вопрос о самом оптимальном времени для интимной близости, пишет WomanHit. По их словам, главное для партнеров — подстроиться под особенности организма друг друга.

"Утренний секс способствует выработке эндорфинов, которые помогают справляться с головной болью, улучшают самочувствие и избавляют от излишней тревожности. Мужчине необходим секс с утра по биологическим причинам: уровень тестостерона в его крови максимально высок. Идеальное время — 8 утра", — объяснили врачи

Идеального времени для секса не существует AnnaHelp.ru

Отмечается, что вечером интимные отношения помогают отключиться от проблем.

"Примерно в промежутке с 19 до 20 часов в организме мужчины восстанавливается уровень тестостерона. Однако у женщины нужный гормональный настрой появляется в районе 22 часов. В этом случае нужно постараться подстроиться друг под друга", — посоветовали специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказали, как на секс повлияют новые технологии.