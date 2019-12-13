Украина в топ-20! Опубликован рейтинг PornHub

Порносайт Pornhub подвел итоги 2019 года, подсчитав статистику и назвав тренды на ресурсе. В этом году Украина вошла в топ-20 стран по количеству просмотров. Чаще всего украинцы смотрели порно в категории хентай.

За год сайт с "клубничкой" посещали 42 млрд раз! Это примерно 115 млн посещений ежедневно. Известно, что спрос рождает предложение, и порноиндустрия тоже не отставала. На сайт Pornhub было загружено рекордное количество видео – более 6,8 млн роликов. Если суммировать их продолжительность, то мы получим около 170 лет!

Статистика Pornhub по количеству просмотров pornhub.com

Годовая статистика Pornhub pornhub.com

Также по количеству просмотров Украина в этом году обогнала Россию. За это "достижение" украинцы были затроллены в выпуске Телебачення Торонто.

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