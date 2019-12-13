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/ Сексуальное здоровье

Украина в топ-20! Опубликован рейтинг PornHub

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Порносайт Pornhub подвел итоги 2019 года, подсчитав статистику и назвав тренды на ресурсе. В этом году Украина вошла в топ-20 стран по количеству просмотров. Чаще всего украинцы смотрели порно в категории хентай.

За год сайт с "клубничкой" посещали 42 млрд раз! Это примерно 115 млн посещений ежедневно. Известно, что спрос рождает предложение, и порноиндустрия тоже не отставала. На сайт Pornhub было загружено рекордное количество видео – более 6,8 млн роликов. Если суммировать их продолжительность, то мы получим около 170 лет!

Статистика Pornhub по количеству просмотров

Статистика Pornhub по количеству просмотров

pornhub.com

Годовая статистика Pornhub

Годовая статистика Pornhub

pornhub.com

Также по количеству просмотров Украина в этом году обогнала Россию. За это "достижение" украинцы были затроллены в выпуске Телебачення Торонто.

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Автор
Медревизор Медревизор
Тема
Здоровье
Место
Украина
Тег
порно
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