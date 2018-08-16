Ученые назвали секрет качества секса

Исследователи из Университета Огайо пришли к выводу, что качество секса определяется наличием особого типа иммунных клеток (так называемых тучных), которые повышают либидо.

Они активнее развиваются в молодых, нежели в старых организмах, однако от их количества зависит то, будет ли человеку приносить удовольствие интимная жизнь в зрелом возрасте, пишет ресурс Eurek Alert.

Исследования тучных клеток на крысах в Университете Огайо проводились под руководством доцента психологии и нейрологии Кетрин Ленц. Группа ученых искусственно стимулировала этот тип клеток и пришла к выводу, что у этих особей сексуальная активность была намного выше, чем у тех, на которых не воздействовали.

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Таким образом, значительная роль в восприятии половой жизни отводится тучным клеткам, которые стимулируют гормональные всплески.

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