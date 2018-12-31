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/Сексуальное здоровье

Ученые назвали простейший заменитель ''Виагры''

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Повысить либидо без применения фармацевтических препаратов оказалось вполне возможно. Помочь в этом может черный шоколад.

К такому выводу пришли ученые, передает MedikForum. По их данным, благодаря употреблению темного шоколада в мозге выделяется дофамин — нейромедиатор, вызывающий хорошее настроение. Он же действует на центры удовольствия в мозге.

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Настоящий афродизиак: топ-6 эфирных масел, повышающих либидо

Как стало известно, всего 40 грамм темного шоколада ежедневно достаточно для того, чтобы за две недели снизить уровень стрессового гормона кортизола. В то же время темный шоколад понижает артериальное давление. Именно оно мешает мужчинам достигать состояния эрекции. Гипертония является одним из главных факторов эректильной дисфункции.

Кроме того, черный шоколад помогает вырабатывать серотонин в организме, который считается натуральным афродизиаком.

Сексуальное желание

Сексуальное желание

Medic.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые создали вакцину, способную увеличить сексуальное желание. Исследователи Имперского колледжа Британии выяснили, что "гормон поцелуев" или кисспептин положительно воздействует на части мужского мозга, отвечающие за сексуальное возбуждение

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