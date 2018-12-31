Ученые назвали простейший заменитель ''Виагры''

Повысить либидо без применения фармацевтических препаратов оказалось вполне возможно. Помочь в этом может черный шоколад.

К такому выводу пришли ученые, передает MedikForum. По их данным, благодаря употреблению темного шоколада в мозге выделяется дофамин — нейромедиатор, вызывающий хорошее настроение. Он же действует на центры удовольствия в мозге.

Как стало известно, всего 40 грамм темного шоколада ежедневно достаточно для того, чтобы за две недели снизить уровень стрессового гормона кортизола. В то же время темный шоколад понижает артериальное давление. Именно оно мешает мужчинам достигать состояния эрекции. Гипертония является одним из главных факторов эректильной дисфункции.

Кроме того, черный шоколад помогает вырабатывать серотонин в организме, который считается натуральным афродизиаком.

Сексуальное желание Medic.ua

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