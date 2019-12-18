Тренировка для оргазма: названы упражнения, которые улучшат секс

Хороший секс – залог крепких отношений в паре: сблизит, помирит, успокоит и зарядит. И важно, чтобы от процесса получали удовольствие оба партнера, а не кто-то один.

Но часто бывает так, что партер приходит к финишу, а его женщина остается "в пролете". И часто виноват в этом не мужчина (мол "скорострел" или "играет в один ворота"), а в самой партнерше, которая просто не может дойти до оргазма.

Иногда причина тому кроется в психических или физиологических проблемах женщины, но чаще всего – в банальном снижении чувствительности, в частности, в области "пикантных" зон. И если в первых двух случаях помогут только доктора, то в третьем на выручку придут регулярные занятия интимной гимнастикой.

MedOboz подготовил для вас комплекс специальных упражнений на каждый день, которые помогут повысить чувствительность и существенно улучшить сексуальную жизнь.

Встаньте ровно, руки на поясе, копчик подкрутите вовнутрь. Теперь плавно отведите таз вперед, задержитесь на две секунды и вернитесь в исходное положение. Затем отведите таз назад, также задержитесь и вернитесь в ИП. Повторите упражнение около 10 раз, пока не почувствуете полную легкость движений.

ИП – как и в предыдущем упражнении, колени "мягкие" (можно слегка присогунть). Совершайте круговые движения тазом и бедрами сначала по часовой стрелке, затем - против. Следите при этом, что круг должны "рисовать" именно таз и бедра, а не торс и грудная клетка. Повторите по 15 раз в каждую сторону – пока не уйдет скованность в нижнем отделе позвоночника.

Опять же, стоя, в течение 10 секунд быстро сжимайте и разжимайте интимные мышцы (промежности и ануса). Затем полминуты передохните и повторите все еще трижды. Через неделю (когда мышцы привыкнут к такой нагрузке) добавьте по 5 секунд выполнения к каждому подходу. Периодически увеличивайте продолжительность выполнения упражнения, доводя каждый сет до минуты.

Все еще стоим. Спина ровная, копчик "смотрит" в пол, колени – "мягкие". На вдохе до упора напрягите ноги, бедра, ягодицы и промежность. Задержитесь так на 15 секунд, затем расслабьте мышцы на 30 секунд и повторите все еще 5 раз.

Стоя "солдатиком" (ноги вместе, спина ровная, руки вдоль тела) , напрягайте интимные мышцы, но не сразу до упора, а постепенно, усиливая напряжение с каждым вдохом. Когда достигнете пика напряжения, также постепенно начинайте их расслаблять. Повторите все не менее 5 раз.

Теперь можно и прилечь. Итак, лягте на спину, ноги согните и слегка разведите на ширину плеч, стопы на полу. Прижмите ягодицы и поясницу к полу. Плавно напрягите и "растяните" мышцы таза, задержитесь так на пару секунд, затем расслабьтесь. Повторите все 10 раз.

ИП – как в предыдущем упражнении. Не отрывая стопы и плечи от пола, тянитесь тазом к потолку, задерживаясь в крайней точке на 3 секунды (при этом следите, чтобы таз и бедра поднимались вверх за счет ягодичных мышц, а не пресса) и опуститесь в исходное положение. Повторите все 15 раз.

Важный нюанс!

Не начинайте выполнять эти упражнения, если вам хочется в туалет. Сперва справьте нужду, затем начинайте тренировку, иначе выполнение упражнений может спровоцировать дискомфорт или боль.

Кроме того, если во время тренировки у вас возникают неприятные ощущения (тянет внутри, возникла резкая боль в пояснице и т.д.), лучше остановиться и проконсультироваться с врачом.

Также лучше посоветоваться с доктором перед началом тренировок, если вы беременны, недавно перенесли хирургические вмешательства "по-женски" или у вас диагностировали какое-либо гинекологическое заболевание.

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