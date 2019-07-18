Эрекция как в 16: эксперты предупредили об опасности

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило американцев об опасности использования препарата Big Penis при импотенции.

Продукт рекламируется как натуральный мужской сексуальный стимулятор, его можно приобрести в интернете без рецепта. Об этом сообщает Daily Mail.

Несмотря на заявления производителя о безопасности лекарства, инспекторы FDA обнаружили, что таблетки, которые продаются по всему миру, содержат неуказанный в инструкции силденафил. Это активный компонент виагры, который требует назначения врача. Силденафил способствует расширению кровеносных сосудов для улучшения притока крови к половому члену.

FDA time.com

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По мнению экспертов, этот мощный ингредиент может снизить кровяное давление до опасного уровня и привести к тяжелым последствиям для пользователей с диабетом или болезнями сердца.

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Ранее MedOboz писал, что употребление марихуаны связано с уменьшением количества сперматозоидов, затрудненной овуляцией и снижением вероятности зачатия, что может серьезно повлиять на мужскую и женскую фертильность.

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