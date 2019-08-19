Сразу после брачной ночи: редкое заболевание лишило женщину секса

Жительница американского штата Техас 25-летняя Мэри Стауд долгие годы не могла заниматься вагинальным сексом из-за редкого заболевания.

Как пишет Daily Mail, в 2014 году она вышла замуж. Уже после первой брачной ночи женщина поняла, что она не может заниматься сексом с проникновением.

"Я и не думала, что такое возможно. Мне было так больно, казалось, что внутри меня кирпичная стена", — вспоминает она.

Мэри Стауд Daily Mail

Мэри Стауд с мужем Daily Mail

После нескольких попыток Стауд обратилась в больницу, где у нее диагностировали вагинизм — патологическое состояние, при котором непроизвольное сокращение лобково-копчиковой мышцы делает невозможным любое вагинальное проникновение.

Девушка закрылась в себе, пристрастилась к еде и алкоголю. Но затем она все-таки поборола болезнь: курс лечения состоял из сеансов иглоукалывания и визитов к физиотерапевту.

Вскоре она смогла заниматься сексом с супругом.

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