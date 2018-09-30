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Ольга Василенко
Ольга Василенко
Секс-терапевтВсе статьи автора

Смотреть порно с партнером: за и против

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Когда точно нет?

- Зависимость от порно у одного из партнеров. Это когда секс без фонового видео для взрослых и не секс вовсе. Скучно, пресно, не интересно. Всегда нужно подглядывать в экран.

- Непринятие такого положения дел одного из участников игры. Мужчины, вы конечно можете уговорить женщину, но не факт, что она согласится без последствий для ваших отношений. Женщина может терпеть и молча заниматься сексом под порно. А внутри сгорать от ревности и чувства неполноценности с мыслями "это что же я совсем его не возбуждаю?".

Проблема в том, что порнозависимость - бич 21 века. И я об этом уже писала. Очень часто мужчины подсаживаются на порно, как на иглу и без него ни эрекции, ни эякуляции, ни оргазма и удовольствия. Женщины не далеко ушли. Многие оргазм испытывают только под порно, а с мужчиной не могут.

Когда да?

- Обычная прелюдия надоела и вы хотите экспериментов. Можно посмотреть порно вместе чтобы возбудиться. Только не зачастите с этим, иначе рискуете попасть в капкан, о котором написала выше.

- Есть фантазии о групповом сексе, но реальных людей приглашать в постель не хочется. В этом случае и игрушки в помощь, кстати.

- Хотите узнать что-то новое и сразу обсудить это с партнером. Через видео можно показать и рассказать, как именно вам хочется заняться сексом. Иногда нам сложно рассказать о своих фантазиях. Другое дело - показать их на экране!

А еще совместный просмотр порно снимает с человека маску "я не такой/ не такая, я жду трамвая". Партнеры избавляются от чувства стыда и неловкости, сближаются, понимают что секс- это не стыд и грязь и все им занимаются!

Читайте на OBOZREVATEL, должен ли оргазм быть красивым

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Автор
Ольга Василенко Ольга Василенко
Источник
Источник:https://www.instagram.com/sexolog_vasilenko/
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