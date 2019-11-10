Секс во время "красных дней": врач дала интимный совет женщинам

Главными условиями секса во время менструации являются обоюдное желание партнеров, безопасность для здоровья и соблюдение гигиены.

Об этом рассказала сексолог Оксана Ефремова, передают "Факти ICTV". Врач отметила, что многие женщины избегают секса во время месячных, причем по разным причинам.

"Женщина может отказываться от секса в "эти" дни из-за того, что для нее это грязно, некрасиво, другие считают, что это вредно для здоровья, а третьим просто не хочется в этот период интима", – сказала она.

Заниматься сексом не стоит в дни обильных кровотечений. Также важно не использовать перевернутые позы, когда таз находится выше головы.

"И, конечно же, используйте презерватив, поскольку в эти дни женщины гораздо уязвимее к инфекциям", – посоветовала эксперт.

Она также подчеркнула, что перед половым контактом женщина и партнер должны обследоваться на различные инфекции.

Лучше, по ее словам, заниматься любовью в душе или использовать специальные мягкие тампоны для секса, некоторые виды менструальных чаш.

Иллюстрация Medium

Как сообщал OBOZREVATEL, регулярный секс способствует продлению жизни после инфаркта миокарда. Таковы результаты исследования, проведенного израильскими медицинскими исследователями в Тель-Авивском университете и медицинском центре Шаарей Цедек.

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