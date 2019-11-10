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/ Сексуальное здоровье

Секс во время "красных дней": врач дала интимный совет женщинам

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Главными условиями секса во время менструации являются обоюдное желание партнеров, безопасность для здоровья и соблюдение гигиены.

Об этом рассказала сексолог Оксана Ефремова, передают "Факти ICTV". Врач отметила, что многие женщины избегают секса во время месячных, причем по разным причинам.

"Женщина может отказываться от секса в "эти" дни из-за того, что для нее это грязно, некрасиво, другие считают, что это вредно для здоровья, а третьим просто не хочется в этот период интима", – сказала она.

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Заниматься сексом не стоит в дни обильных кровотечений. Также важно не использовать перевернутые позы, когда таз находится выше головы.

"И, конечно же, используйте презерватив, поскольку в эти дни женщины гораздо уязвимее к инфекциям", – посоветовала эксперт.

Она также подчеркнула, что перед половым контактом женщина и партнер должны обследоваться на различные инфекции.

Лучше, по ее словам, заниматься любовью в душе или использовать специальные мягкие тампоны для секса, некоторые виды менструальных чаш.

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Иллюстрация

Medium

Как сообщал OBOZREVATEL, регулярный секс способствует продлению жизни после инфаркта миокарда. Таковы результаты исследования, проведенного израильскими медицинскими исследователями в Тель-Авивском университете и медицинском центре Шаарей Цедек.

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Темы
женское здоровье Здоровье
Тег
Секс
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