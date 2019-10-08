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/ Сексуальное здоровье

Можно или нельзя? Супрун рассказала всю правду о сексе во время беременности

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Женщина на любом сроке беременности может заниматься сексом в случае отсутствия противопоказаний.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Противопоказаниями, как уточнила она, могут быть:

  • проблемы с шейкой матки (цервикальная недостаточность, когда есть риск открытия цервикального канала);

  • высокий риск выкидыша или преждевременных родов;

  • многоплодная беременность;

  • Рlacenta previa – когда плацента закрывает цервикальный канал и есть риск ее разрыва;

  • низкое расположение плаценты в матке или наличие гематомы;

  • преждевременные роды в анамнезе;

  • вагинальные кровотечения и подтекания околоплодных вод.

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Иллюстрация

Иллюстрация

Супрун также подчеркнула важность обоюдного желания близости и выбор позы. "Может мешать не только животик. Увеличивается и становится очень чувствительной грудь, поэтому может быть больно в положении мужчина сверху. Глубокие проникновения могут быть болезненными, поэтому будьте внимательны к сигналам партнерши", – написала она.

Экс-министр добавила, что эмбрион защищен амниотической жидкостью, маткой, слизистой пробкой в цервикальном канале, поэтому пенетрация во время секса ему не повредит. Сокращения матки во время оргазма также не могут вызвать преждевременные роды.

"Во время беременности нужно быть особенно бдительными с заболеваниями, передающимися половым путем. Беременность не означает, что можно забыть о контрацепции", – добавила Супрун.

Как писал OBOZREVATEL, недавно на фоне обсуждения пикантного инцидента с народным депутатом от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Ильей Кивой Ульяна Супрун рассказала украинцам правду о мастурбации.

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Тема
Здоровье
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Теги
беременность Секс
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