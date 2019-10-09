Во время беременности можно заниматься сексом. На этом можно было бы и завершить пост. Но нит.

На всех сроках беременности можно и даже нужно заниматься вагинальным сексом, если совпадают все условия.

Нет противопоказаний.

Ими могут быть проблемы с шейкой матки (цервикальная недостаточность, когда есть риск открытия цервикального канала), высокий риск выкидыша или преждевременных родов. Многоплодная беременность. Рlacenta previa – когда плацента закрывает цервикальный канал и есть риск ее разрыва. Просто низкое расположение плаценты в матке или наличие гематомы. Преждевременные роды в анамнезе. Вагинальные кровотечения и подтекания околоплодных вод.

Вы оба этого хотите.

Во время беременности у многих женщин повышается либидо и чувственность, но если этого не произошло – все тоже в порядке. Помните о взаимном активном согласии.

Поза комфортная.

Может мешать не только животик. Увеличиваются и становятся очень чувствительными грудь, поэтому может быть больно в положении мужчина сверху. Глубокие проникновения могут быть болезненными, поэтому будьте внимательны к сигналам партнерши.

Эмбрион защищен амниотической жидкостью, маткой, слизистой пробкой в цервикальном канале, потому пенетрация во время секса ему не повредит. Даже сокращения матки во время оргазма не могут вызвать преждевременные роды. Иногда беременные первым ребенком или их тревожное окружение воспринимают тренировочные схватки – сокращение Брэкстона-Хикса – за "гипертонус" и причину для "сохранения" и полного покоя. Не бойтесь – это естественное закономерное явление, и после непродолжительного "затвердевания" живота наступит расслабление.

Во время беременности нужно быть особенно бдительными с заболеваниями, передающимися половым путем. Беременность не означает, что можно забыть о контрацепции. Отказаться от барьерной контрацепции (презерватива) можно в том случае, если вы оба не имеете ни одной активной болезни, например проявление генитального герпеса, и точно поддерживаете моногамные отношения.

FB Ульяны Супрун

Если кто-то из партнеров имеет болезнь, передающаяся половым путем, есть сомнения в верности или отношения открытые, или у женщины появился новый партнер, презерватив обязателен. Жизнь разнообразна, поэтому лучше знать, как действовать в любой ситуации и никого не осуждать. Помните, также, о том, что и оральный, и анальный секс также могут привести к заражению, а чтобы этого не произошло, пользуйтесь специальными салфетками или просто стоматологическими (dental dam).

Если вы ждете ребенка, ознакомьтесь с американским протоколом ведения беременности. Он близок к нашему и очень четкий.

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