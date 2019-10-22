Секс на пляже и поцелуи с незнакомцами: топ самых вредных "взрослых" предпочтений

Идей для получения ярких ощущений и удовольствия от секса множество, а рамки дозволенного для пар становятся все более размытыми. Но врачи предупреждают, что не всегда игра стоит свеч.

Некоторые сексуальные утехи способны и навредить здоровью даже с первого, "пробного" раза.

МедОбоз выяснил, от каких сексуальных идей стоит отказаться ради сохранения хорошего самочувствия.

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"Горячая" ванна

Горящие свечи, теплая ванная – идеальная романтическая атмосфера для влюбленной пары. Только вот плотским утехам во время водных процедур медики предаваться не рекомендуют.

Дело в том, что секс в водной среде может быть чреват последствиями для обоих партнеров из-за того, что вода вымывает естественные смазки. От этого секс с проникновением причиняет дискомфорт и вероятные травмы половых органов.

Секс на пляже

В фильмах для взрослых секс на побережье выглядит очень красиво, романтично, возбуждающе. Только в жизни он может принести разочарование: если вы решили предаться страсти прямо на песке, то вероятнее всего неудобство от попадания песчинок куда не следует сведут на нет всю страсть.

Кроме того, всегда нужно помнить, что в песке поселились множество возбудителей различных инфекций, которые с легкостью могут подселиться в ваш организм в процессе осуществления ваших сексуальных фантазий.

Анальные утехи

Как гласит статистика, анальный секс практикуется многими парами. Так, порядка 70% партнеров хотя бы раз пробовали этот вид соития, 30% - практикует регулярно.

Только вот врачи рекомендуют не увлекаться. Сама по себе прямая кишка не приспособлена к этому – в ней не вырабатывается лубрикант и она намного более восприимчива к травмам.

Более того, чаще всего анальный секс является не защищенным, что повышает риск заражения различными инфекциями, передающимися половым путем.

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Стимминг

Для взрослого человека самоудовлетворение часто становится надежным методом "спустить" пар при отсутствии постоянного полового партнера. Однако злоупотреблять какими-либо методами стимуляции медики не рекомендуют. Дело в том, что при самоудовлетворении стимуляция на эрогенные зоны может отличаться от той, которая происходит при классическом половом акте (при участии двух партнеров), потому в будущем традиционный секс может перестать приносить удовольствие.

Это чревато не только испорченными отношениями, но и развитием депрессивных состояний.

Оральные ласки "за знакомство"

Принято считать, что оральный секс – самый безопасный, потому многие не задумываясь предаются подобным ласкам с малознакомыми партнерами. На самом же деле его безопасность преувеличена, и иногда оральный секс может быть опаснее традиционного (хотя бы даже потому, что во втором случае преградой для болезней может стать презерватив).

Дело в том, что возбудители некоторых заболеваний живут на слизистой оболочке рта, потому легко могут переселиться на половые органы, и наоборот. К таковым относится вирус папилломы человека, герпес, гонорея, сифилис и др. Потому не стоит пренебрегать собственным здоровьем, доверяясь партнеру, в котором вы не можете быть уверенным.

Также OBOZREVATEL ранее рассказывал, опасен секс во время беременности или нет.

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