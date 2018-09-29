Пост, которого ждали многие! Сегодня говорим про господина К. Почему такое название? Несколько людей написали мне, что стесняются ставить лайки на мои посты с "ТАКИМИ" заголовками. Так вот чтобы никто не подумал, что это пост про кунилингус, я назвала его так.

Рекомендации мужчинам:

1.Нет, доставлять девушке удовольствие- не унизительно! Примерно 30% женщин, которые испытывают оргазм, достигают его только во время кунилингуса! Если вы хотите доставлять девушке удовольствие- не стоит стесняться господина К.

2.Не дышите под одеялом на мокрую вульву. Все возбуждение от этого испаряется.

3.Следите за ногтями на руках и щетиной. Это очень больно, когда волосок от усов вдруг впивается в головку клитора.

4.Не пытайтесь повторить ритмичные движения напряженным языком за парнем из видео для взрослых. Что важно вам перед оргазмом? Постоянство. Вот и у женщин также. Найдите свои движения и пусть они будут такими, какие вы сможете повторять продолжительно! Нет ничего хуже ускользнувшего оргазма.

5.Не знаете как делать куни? Приоткройте рот со слегка вываленным языком и положите его на клитор женщины. А далее движения вверх-вниз. Точно не ошибетесь в первый раз. Можете попросить партнершу помочь вам, подсказать. И слушайте, наблюдайте за её реакцией.

6.Не выглядывайте из-за женщины, как из окопа. Если многим мужчинам нравится, когда женщина смотрит на них во время минета, то женщинам в большинстве такая картина не симпатична.

7.Не забывайте про пальцы! Двойная стимуляция очень результативна, но лучше уточните у женщины, как ей нравится больше. Если ее тип стимуляции клиторальный, то стимуляция влагалища может отвлекать. Если же такая стимуляция нравится, то изучите устройство женщины и найдите "зону G".

8. Не задерживайтесь между ног женщины надолго, но и не срывайтесь через минуту. Идеально, если вы спросите "Дорогая, а ты испытываешь оргазм от куни? Хочешь, чтобы я довел тебя так до оргазма?". И слушайте, что скажет женщина! Еще лучше – договоритесь, что женщина сама прервет вас. Ведь вы можете её прервать во время минета?

Секс – это удовольствие! Долой стеснение и страхи на тему "а вдруг обидится?"

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