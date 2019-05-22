Главная Новости
Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Сексуальное здоровье

Примирительный секс признали лучшим

872Читать материал на украинском

Ссоры обязательно отдаляют партнеров друг от друга в эмоциональном плане, секс же может помочь восстановить любую близость, которая была нарушена в результате недопонимания.

Об этом сообщает The Sun.

Примирительный секс признали лучшим

psy-practice.com

Исследование, проведенное израильским университетом Бар-Илан, показало, что эмоциональные перепалки побуждают многих партнеров к желанию заняться сексом. Однако это лучше всего сделать, когда спор будет разрешен. Такой подход может быть действенной формой терапии для разрешения конфликта.

Примирительный секс признали лучшим

vokrugsveta.ua

Эксперты считают, что наша потребность в примирительном сексе полностью восходит к нашим инстинктам выживания, поскольку спор вызывает страх и волнение, увеличивая приток крови к интимным участкам тела.

Именно это делает сексуальный акт более приятным. Есть мнение, что эмоционально насыщенный секс может вызвать лучшие оргазмы.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины