Примирительный секс признали лучшим

Ссоры обязательно отдаляют партнеров друг от друга в эмоциональном плане, секс же может помочь восстановить любую близость, которая была нарушена в результате недопонимания.

Об этом сообщает The Sun.

psy-practice.com

Исследование, проведенное израильским университетом Бар-Илан, показало, что эмоциональные перепалки побуждают многих партнеров к желанию заняться сексом. Однако это лучше всего сделать, когда спор будет разрешен. Такой подход может быть действенной формой терапии для разрешения конфликта.

vokrugsveta.ua

Эксперты считают, что наша потребность в примирительном сексе полностью восходит к нашим инстинктам выживания, поскольку спор вызывает страх и волнение, увеличивая приток крови к интимным участкам тела.

Именно это делает сексуальный акт более приятным. Есть мнение, что эмоционально насыщенный секс может вызвать лучшие оргазмы.

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