Преимущества применения Аваналава при терапии эректильной дисфункции

Среди множества патологий у мужчин одно из ведущих мест занимает эректильная дисфункция. Она не представляет угрозы для жизни, однако оказывает значительное влияние на ее качество. Чаще всего развитие этого нарушения происходит в пожилом возрасте, что связано преимущественно с сопутствующими болезнями.

Также отмечается рост числа молодых людей, которые обращаются к врачу по поводу данной патологии. Основными причинами дисфункции у этой возрастной категории мужчин считается нерациональное питание, злоупотребление алкоголем и малоподвижный образ жизни.

Существующая ситуация порождает высокий спрос на качественные лекарственные средства, которые могут применяться для лечения эректильной дисфункции любой этиологии и тяжести течения. Сегодня препаратами выбора являются ингибиторы фосфодиэстеразы-5 (PDE-5). На протяжении последних 25 лет их свойства улучшались, это относится к удобству применения, эффективности и безопасности.

Аванафил (TA-1790) относится к числу новых ингибиторов PDE-5. Вещество разработано компанией VIVUS Inc. (Mountain View, CA, USA) и входит в состав препарата Аваналав.

Его отличает улучшенный фармакологический профиль, хорошая переносимость и высокая эффективность.

В зависимости от показаний аванафил может использоваться длительно или по требованию. Постоянная терапия наиболее оправдана в случаях, если эпизодическое применение препарата оказывается малоэффективным.

В отличие от большинства предшественников, Аваналав при продолжительном использовании развитие нежелательных побочных явлений вызывает крайне редко, что подтверждено результатами многих клинических испытаний. Есть данные о том, что длительная терапия оказывается эффективной в случаях, когда прием ингибиторов ФДЭ-5 по требованию к желаемому результату не приводил.

Для выявления причины нарушения и уточнения диагноза необходимо обратиться к врачу. Мужчинам предлагается пройти тест – Международный Индекс Эректильной Дисфункции, позволяющий провести первичную оценку ситуации и определить возможные пути решения. В зависимости от собранного анамнеза терапевт может направить для дальнейшего обследования к урологу, андрологу или сексопатологу.

Аванафил отличается широким интервалом действия, в среднем он составляет от 15-30 минут до 6 часов. Это позволяет мужчине при планировании сексуального контакта чувствовать себя более комфортно и расковано. Наиболее востребована уверенность в себе при психогенной этиологии заболевания. В этом случае нарушения обычно связаны не с физиологическими причинами, а с психологическими – стрессом, негативными воспоминаниями, неудачным сексуальным опытом.

Препарат имеет благоприятный фармакологический профиль. Если нет относительных противопоказаний, его обычно назначают сразу в максимальной суточной дозе 200 мг. Рекомендуется соблюдать интервал с приемом пищи: оптимальным считается время приема препарата за 30-45 минут до еды либо спустя 2 часа после нее.

Во многих современных научных работах аванафил рассматривается как препарат первой линии не только вследствие высокой эффективности, но и благодаря хорошей переносимости при эпизодическом и длительном применении. Чаще всего мужчины жалуются на головную боль, покраснение лица, заложенность носа, нарушения зрения, при этом побочные явления проявляются в легкой форме и отмены терапии не требуют.

Одним из немаловажных факторов эффективного лечения является своевременное обращение к врачу. В большинстве случаев эректильная дисфункция не является монозаболеванием, а возникает как следствие других болезней, что требует длительной и дорогостоящей диагностики. Аваналав может применяться в сочетании с препаратами от основных болезней, при этом не рекомендован его одновременный прием с алкоголем.

У молодых людей без серьезных патологий прием аванафила следует дополнять другими методами. В первую очередь это относится к изменению питания: диета должна быть направлена на снижение доли жиров и углеводов и увеличение – белков. Также важное значение имеет ежедневная физическая активность.

Если эректильная дисфункция носит психогенный характер, важным дополнением терапии является психологическая помощь, направленная на пересмотр самооценки, избавление от страхов и неуверенности в себе. Для восстановления отношений с партнером может потребоваться консультация семейного психотерапевта.

Аваналав является современным препаратом, который применяется не только как эффективное средство лечения нарушений эрекции, но и используется при некоторых урологических патологиях. И в том и другом случае он имеет ограниченный круг противопоказаний и высокий профиль безопасности.

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