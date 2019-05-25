Позднее отцовство опасно: ученые выяснили граничный возраст

Зачатие ребенка от мужчины старше 45 лет связано с увеличением рисков для женщины и плода.

К такому выводу пришли ученые из Университета Ратгерса в США, передает "Вести. Наука", ссылаясь на Rutgers Today. Эксперты проанализировали медицинские и научные сведения, полученные за последние 40 лет, чтобы узнать, как возраст родителей влияет на их фертильность (способность производить потомство), вероятность зачатия и здоровье детей.

"Хотя общепризнанно, что физиологические изменения, которые происходят у женщин после 35 лет, могут повлиять на зачатие, беременность и здоровье ребенка, большинство мужчин не осознает, что их возраст может оказывать аналогичное воздействие", – отмечает соавтор исследования Глория Бахманн.

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Ее команда установила, что за последние 40 лет лишь в Соединенных Штатах число детей, рожденных от отцов старше 45 лет, выросло на 10%. Между тем "пожилой отцовский возраст" часто оценивается медиками в 35-45 лет, хотя четкого определения этого понятия не существует.

У мужчин в возрасте 45 лет и старше, как выяснили исследователи, может быть снижена фертильность. Они подвергают матерей своих детей риску развития осложнений беременности, таких как гестационный диабет, преэклампсия и преждевременные роды.

Дети отцов более зрелого возраста чаще рождаются с низкой массой тела и имеют более низкие баллы по шкале Апгар, которая используется для быстрой оценки состояния новорожденного.

У таких младенцев выше риски развития врожденных дефектов вроде пороков сердца и расщепления неба, а также выше вероятность позднего мертворождения (между 28 и 36 неделями беременности).

Также специалисты отметили, что по мере взросления у таких детей возрастала вероятность возникновения онкологических заболеваний, аутизма, психических и когнитивных расстройств.

Ученые считают, что это можно объяснить естественными возрастными изменениями отцов – снижением уровня тестостерона, ухудшением качества спермы и накоплением "вредных" генетических мутаций.

"Помимо того что "преклонный" возраст отца [на момент зачатия] связан с повышенным риском мужского бесплодия, существуют и другие неблагоприятные изменения, которые могут происходить со спермой при старении. Например, так же, как люди теряют мышечную силу, гибкость и выносливость с возрастом, мужские сперматозоиды теряют "профпригодность" в течение жизненного цикла", – поясняет Бахманн.

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