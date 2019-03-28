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/Сексуальное здоровье

Популярный среди женщин препарат признали опасным для жизни

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В Германии популярное противозачаточное средство "Жанин" признали опасным для здоровья.

В таблетках нашли вещества, которые в 1,6 раза повышают риск развития венозной тромбоэмболии, передают "АиФ в Украине".

В медицинском препарате нашли повышенную концентрацию в оральной контрацепции соединений диеногестана и етилестрадиола. Ученые отметили, эти компоненты могут спровоцировать закупорки сосудов и наступление тробоемболии, которая приводит к инфаркту.

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Эксперты объяснили, препарат пользуется большой популярностью среди женщин постсоветского пространства. Контрацептив "Жанин" предохраняет от нежелательной беременности, нормализует уровень гормонов в крови и не добавляет лишний вес.

Однако ученые отмечают, что "Жанин" особенно опасен в первый год приема.

Противозачаточное средство "Жанин"

Противозачаточное средство "Жанин"

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Место
Германия
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