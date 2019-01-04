Поможет зачать детей: ученые изобрели супергаджет для мужчин

Ученые изобрели гаджет CoolMen для охлаждения яичек, который улучшает производство спермы у мужчин, а потому и их плодовитость.

Прибор прикреплен к ремню. Его нужно носить в течение 12-16 часов в день в течение месяца, пишет Daily Mail. Яички должны быть на один-два градуса холоднее температуры тела мужчины для оптимального производства спермы, но тесная одежда, сауны и ноутбуки могут их нагревать.

Гаджет CoolMen Cooltec

Стоит гаджет около $304. CoolMen подключается к смартфону пользователя, что позволяет осуществлять мониторинг температуры в реальном времени, и сейчас проходит медицинское тестирование.

Польская компания Cooltec изобрела устройство, которое держит яички в охлажденном мешочке, чтобы помочь мужчинам дать потомство, сообщает Business Insider.

Недавние исследования показывают, что количество сперматозоидов у мужчин во всем мире резко снижается. Считается, что мужчины в западных странах имеют их на 60% меньше, чем 40 лет назад.

Коэффициент рождаемости падает из-за нездорового современного образа жизни, который включает курение, плохую диету, ожирение, воздействие пластмасс и бездействие (инертность).

"Расстройства производства спермы чаще всего связаны с повышенной температурой яичка", - утверждает Cooltec на своем веб-сайте.

Гаджет CoolMen Cooltec

Повышенная температура приводит к гибели клеток, из которых образуются сперматозоиды, и дальнейшие этапы процесса сперматогенеза.

Компания утверждает, что около 50% случаев бесплодия среди пар происходит за низкого качества спермы, а охлаждение яичек может увеличить количество сперматозоидов в течение нескольких недель.

Разработчики также говорят, что устройство может лечить варикоцеле, тип варикозного расширения вен внутри мошонки, что может вызывать бесплодие.

Мужчины должны носить гаджет от 12 до 16 часов в сутки в течение трех-четырех недель, говорят разработчики. В это время он охлаждает яички и собирает данные о температуре. Эти данные врачи могут использовать, чтобы выявить возможные причины трудностей зачатия.

CoolMen предназначен для ношения дискретно под одеждой и изготовлен из легких, гибких материалов, чтобы избежать травм, говорят в Cooltec.

Нормальным количеством сперматозоидов считается как минимум 20 миллионов сперматозоидов на миллилитр спермы, если меньше 15 миллионов – мужчины нуждаются в лечении фертильности.

Исследования, проведенные партнерами по репродуктивной медицине в Нью-Джерси в октябре, обнаружили что количество мужчин в США и Испании с нормальным количеством спермы снижается.

В 2002 году количество мужчин, имеющих более 15 млн сперматозоидов на один мл, составляла 85%. Сейчас – 79% - значительное падение.

Как сообщал OBOZREVATEL, блогер Энни Грейс рассказала, как 30 дней без выпивки могут изменить жизнь человека. Отказавшись от алкоголя на месяц, вы улучшите свой сон, секс и даже похудеете.