Исцеляет и омолаживает: выяснилась неожиданная польза секса

Когда-то табуированная тема секса сейчас исследуется, наверное, чаще вопросов здравоохранения. Казалось бы, мы уже знаем ответы на все вопросы, но с каждым днем появляется все больше информации. К примеру, сначала нам говорили, что от секса худеют, а потом опровергли этот полюбившийся многими людьми "факт". Но не расстраивайтесь, у этого акта осталось еще много бонусов, к примеру - оздоровление.

OBOZREVATEL собрал медицинские исследования, которые подтверждают, что секс таки исцеляет.

1. Улучшает работу мозга

Ученые университета Конкук, что в Южной Корее, доказали, что сексуальная активность повышает уровень образования новых нейронов даже во взрослом мозге. Исследование проводилось на лабораторных мышах. Механизм этого явления достаточно простой – секс активирует усиленную выработку белков в мозге (нейротрофических факторов), которые помогают организму справляться со стрессом. По данным ученых, именно стресс снижает уровень выработки новых нейронов и справляясь с ним, с помощью сексуальной активности, можно улучшить работу мозга, что особенно важно для людей в возрасте.

Кроме того, доктора из Института геронтологии в Малайзии заявляют, что люди старше 60, которые все еще ведут сексуальную жизнь, вдвое реже страдают от нарушений когнитивных способностей, в отличии от их сверстников.

2. Дела сердечные

Уэльские исследователи во главе с Джорджем Дэви Смитом, еще в 1997 году доказали пользу оргазма для сердечно-сосудистой системы. Как оказалось, мужчины, которые испытывали оргазм меньше одного раза в месяц, в два раза чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний.

Не менее интересным оказалось исследование уролога Ж. Франсуа Эйда, который увидел связь между эректильной дисфункцией и сердечно-сосудистой системой. По мнению доктора, проблемы с эрекцией указывают на заболевания сосудов, коими могут быть: гипертония, диабет и т.д. Врач даже объяснил, что избавиться от деликатной проблемы можно с помощью физических упражнений и заботы о сердце.

3. Иммунотерапия

Учитывая, что на дворе сезон простуд и гриппа, вам будет полезно узнать о целительном влиянии секса на иммунитет человека. Нейроиммунолог Манфред Шедловски установил, что во время полового акта в 1,5 раза возрастает популяция фагоцитов – клеток иммунной системы, которые поглощают бактерии, вирусы и мертвые или погибающие клетки организма. Потому, если дома кто-то болеет, секс – приятный бонус к лечению, а если все здоровы – отличная профилактика.

4. Молодость

Глава отделения психологии в больнице Эдинбурга Дэвид Уикс еще в 2013 году рассказал сообществу психологов, что люди, которые регулярно занимаются половым актом, выглядят на 5-10 лет моложе своих сверстников. По мнению ученых, чтобы добиться такого эффекта, нужно заниматься сексом по 4 раза в неделю. Такие гормоны как дофамин, адреналин и норадреналин влияют на расслабление мышц и делают кожу эластичнее, а они интенсивнее вырабатываются во время полового акта.

5. Диабету – нет

Многие эндокринологи поддерживают теорию, что регулярная сексуальная активность является прекрасной профилактикой сахарного диабета II типа. Оргазм положительно влияет на все железы внутренней секреции. Благодаря тому, что поджелудочная железа приходит в тонус, усиливается выработка инсулина, что стимулирует углеводный обмен. Именно потому, людям, которые находятся в группе риска заболевания сахарного диабета II типа важно вовремя снимать сексуальное напряжение.

6. Хорошее настроение

Ученые из Аризонского университета провели маленькое исследование, в котором принимало участие всего 58 женщин среднего возраста. Они проверили, как женщины чувствуют себя на следующий день после секса. Исследователи отметили, что у представительниц прекрасного пола, имевших половой акт с партнером, отсутствовало напряжение и было хорошее настроение, в то же время этот эффект отсутствовал у другой группы, участницы которой достигали оргазма самостоятельно. Также было установлено, что секс помогает подавить стрессовое напряжение во время сложных жизненных ситуаций.

Что будет, если не снимать сексуальное напряжение?