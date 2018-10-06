Исцеляет и омолаживает: выяснилась неожиданная польза секса

Когда-то табуированная тема секса сейчас исследуется, наверное, чаще вопросов здравоохранения. Казалось бы, мы уже знаем ответы на все вопросы, но с каждым днем появляется все больше информации. К примеру, сначала нам говорили, что от секса худеют, а потом опровергли этот полюбившийся многими людьми "факт". Но не расстраивайтесь, у этого акта осталось еще много бонусов, к примеру - оздоровление.
OBOZREVATEL собрал медицинские исследования, которые подтверждают, что секс таки исцеляет.
1. Улучшает работу мозга
Ученые университета Конкук, что в Южной Корее, доказали, что сексуальная активность повышает уровень образования новых нейронов даже во взрослом мозге. Исследование проводилось на лабораторных мышах. Механизм этого явления достаточно простой – секс активирует усиленную выработку белков в мозге (нейротрофических факторов), которые помогают организму справляться со стрессом. По данным ученых, именно стресс снижает уровень выработки новых нейронов и справляясь с ним, с помощью сексуальной активности, можно улучшить работу мозга, что особенно важно для людей в возрасте.
Кроме того, доктора из Института геронтологии в Малайзии заявляют, что люди старше 60, которые все еще ведут сексуальную жизнь, вдвое реже страдают от нарушений когнитивных способностей, в отличии от их сверстников.
2. Дела сердечные
Уэльские исследователи во главе с Джорджем Дэви Смитом, еще в 1997 году доказали пользу оргазма для сердечно-сосудистой системы. Как оказалось, мужчины, которые испытывали оргазм меньше одного раза в месяц, в два раза чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний.
Не менее интересным оказалось исследование уролога Ж. Франсуа Эйда, который увидел связь между эректильной дисфункцией и сердечно-сосудистой системой. По мнению доктора, проблемы с эрекцией указывают на заболевания сосудов, коими могут быть: гипертония, диабет и т.д. Врач даже объяснил, что избавиться от деликатной проблемы можно с помощью физических упражнений и заботы о сердце.
3. Иммунотерапия
Учитывая, что на дворе сезон простуд и гриппа, вам будет полезно узнать о целительном влиянии секса на иммунитет человека. Нейроиммунолог Манфред Шедловски установил, что во время полового акта в 1,5 раза возрастает популяция фагоцитов – клеток иммунной системы, которые поглощают бактерии, вирусы и мертвые или погибающие клетки организма. Потому, если дома кто-то болеет, секс – приятный бонус к лечению, а если все здоровы – отличная профилактика.
4. Молодость
Глава отделения психологии в больнице Эдинбурга Дэвид Уикс еще в 2013 году рассказал сообществу психологов, что люди, которые регулярно занимаются половым актом, выглядят на 5-10 лет моложе своих сверстников. По мнению ученых, чтобы добиться такого эффекта, нужно заниматься сексом по 4 раза в неделю. Такие гормоны как дофамин, адреналин и норадреналин влияют на расслабление мышц и делают кожу эластичнее, а они интенсивнее вырабатываются во время полового акта.
5. Диабету – нет
Многие эндокринологи поддерживают теорию, что регулярная сексуальная активность является прекрасной профилактикой сахарного диабета II типа. Оргазм положительно влияет на все железы внутренней секреции. Благодаря тому, что поджелудочная железа приходит в тонус, усиливается выработка инсулина, что стимулирует углеводный обмен. Именно потому, людям, которые находятся в группе риска заболевания сахарного диабета II типа важно вовремя снимать сексуальное напряжение.
6. Хорошее настроение
Ученые из Аризонского университета провели маленькое исследование, в котором принимало участие всего 58 женщин среднего возраста. Они проверили, как женщины чувствуют себя на следующий день после секса. Исследователи отметили, что у представительниц прекрасного пола, имевших половой акт с партнером, отсутствовало напряжение и было хорошее настроение, в то же время этот эффект отсутствовал у другой группы, участницы которой достигали оргазма самостоятельно. Также было установлено, что секс помогает подавить стрессовое напряжение во время сложных жизненных ситуаций.
Что будет, если не снимать сексуальное напряжение?
повышенный уровень гормонов стресса;
ослабевают стенки влагалища, что приводит к различным гинекологическим заболеваниям, потому если регулярная сексуальная активность отсутствует –делайте упражнения Кегеля, как можно чаще;
преждевременное старение организма;
снижается иммунитет;
бессонница на почве стресса и депрессии;
гормональный дисбаланс, который опасен не только плохим обменом веществ и высыпаниями на коже но и усилением болей в период менструации, и возможным проявлением различных психологических проблем.