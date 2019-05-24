От каких болезней может спасти секс: правда вас удивит

Регулярный секс, в частности, может помочь в лечении респираторных заболеваний и мигреней, - и этому есть научное объяснение.
Соответствующее исследование Сины Зарритан было опубликовано в журнале "Медицинские гипотезы".
Отмечается, что во время возбуждения и оргазма в теле человека повышается концентрация гормонов, которые улучшают работу иммунной системы.
Во время оргазма же происходит выброс адреналина, который вызывает сужение сосудов в носу, на половых сосудах и пенисе.
Кроме того, эякуляция усиливает симпатическую нервную систему, которая активирует противозастойные механизмы тела.
Даже мастурбация может нести пользу для организма, - исследования на эту тему проводили ученые в Германии, которые на основании крови добровольцев до и после акта самоудовлетворения установили значительное повышение активности иммунной системы.
Также многие люди действительно ощущают ослабление головной боли и облегчение симптомов простуды, в частности, заложенности носа, после секса.
Помимо прочего, неоспоримый факт, что секс во время болезни с любимым человеком в любом случае заставляет чувствовать заботу о себе, что не может не играть моральным фактором выздоровления.
Напомним, ранее британские знаменитости очень удивили рассказом о своем первом сексе.
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