От каких болезней может спасти секс: правда вас удивит

Регулярный секс, в частности, может помочь в лечении респираторных заболеваний и мигреней, - и этому есть научное объяснение.

Соответствующее исследование Сины Зарритан было опубликовано в журнале "Медицинские гипотезы".

Отмечается, что во время возбуждения и оргазма в теле человека повышается концентрация гормонов, которые улучшают работу иммунной системы.

Во время оргазма же происходит выброс адреналина, который вызывает сужение сосудов в носу, на половых сосудах и пенисе.

Кроме того, эякуляция усиливает симпатическую нервную систему, которая активирует противозастойные механизмы тела.

Даже мастурбация может нести пользу для организма, - исследования на эту тему проводили ученые в Германии, которые на основании крови добровольцев до и после акта самоудовлетворения установили значительное повышение активности иммунной системы.

Также многие люди действительно ощущают ослабление головной боли и облегчение симптомов простуды, в частности, заложенности носа, после секса.

Помимо прочего, неоспоримый факт, что секс во время болезни с любимым человеком в любом случае заставляет чувствовать заботу о себе, что не может не играть моральным фактором выздоровления.

Напомним, ранее британские знаменитости очень удивили рассказом о своем первом сексе.

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