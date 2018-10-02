Мы с экспертами клуба доказательной медицины хотим рассказать о медицинской составляющей обрезания крайней плоти полового члена, независимо от религиозных, социальных и эмоциональных точек зрения.

Существуют медицинские показания, когда без обрезания не обойтись. В таком случае нет смысла размышлять и взвешивать все "за" и "против", нужно прислушаться к врачу.

Что дает обрезание тем, у кого есть медицинские показания, а также тем, кто принял такое решение без показаний?

Плюсы:

снижение риска инфекций мочевыводящих путей;

снижение риска проблем, связанных с недостаточным выведением головки полового члена;

снижение риска инфицирования вирусом папилломы человека (ВПЧ), а это снижает риск возникновения рака полового члена или рака шейки матки у партнерши при передаче ВПЧ во время незащищенного полового акта;

снижение риска инфицирования другими инфекциями (ВИЧ, герпес 2 типа).

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При чем здесь инфекции?

Во время полового акта при движениях крайней плоти возможно возникновение микротравм, которые становятся входными воротами для вирусов. Все эти риски можно минимизировать необрезанному мальчику/мужчине, если правильно следить за гигиеной полового члена и пользоваться презервативами.

Но у медали всегда две стороны, поэтому нам стоит поговорить и про риски. ⠀Риски (в среднем, у 1 из 200 пациентов):

Кровотечение;

повреждение полового члена;

дискомфорт и боль в послеоперационном периоде (эти риски ниже, если обрезание выполнено ребёнку грудного возраста, поэтому в США, например, обрезание часто делают в возрасте 1-10 дней после рождения);

недостаточное/избыточное удаление ткани, рубцовые изменения;

снижение чувствительности полового члена (в исследованиях не доказано). Но не всегда это риск и минус. И как сексолог добавлю, что у всех мужчин это очень индивидуально. У одного чувствительность снижается, а у другого остается такой же. Иногда обрезание уже в зрелом возрасте применяют в случае преждевременной эякуляции, объясняя, что так чувствительность головки будет снижена и мужчина сможет дольше не эякулировать.

Но иной раз это не более, чем плацебо. Да чувствительность и правда может снизиться. А может и не снизиться. Но мужчина уже убежден в результате ( после суровых манипуляций конечно, как иначе!).

Делать обрезание или нет?

Это решение должно приниматься с учетом медицинских, социальных, религиозных соображений совместно с врачом.

Важно: не делайте обрезание вне стен лечебного учреждения.

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