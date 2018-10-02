Мы с экспертами клуба доказательной медицины хотим рассказать о медицинской составляющей обрезания крайней плоти полового члена, независимо от религиозных, социальных и эмоциональных точек зрения.
Существуют медицинские показания, когда без обрезания не обойтись. В таком случае нет смысла размышлять и взвешивать все "за" и "против", нужно прислушаться к врачу.
Что дает обрезание тем, у кого есть медицинские показания, а также тем, кто принял такое решение без показаний?
Плюсы:
снижение риска инфекций мочевыводящих путей;
снижение риска проблем, связанных с недостаточным выведением головки полового члена;
снижение риска инфицирования вирусом папилломы человека (ВПЧ), а это снижает риск возникновения рака полового члена или рака шейки матки у партнерши при передаче ВПЧ во время незащищенного полового акта;
снижение риска инфицирования другими инфекциями (ВИЧ, герпес 2 типа).
При чем здесь инфекции?
Во время полового акта при движениях крайней плоти возможно возникновение микротравм, которые становятся входными воротами для вирусов. Все эти риски можно минимизировать необрезанному мальчику/мужчине, если правильно следить за гигиеной полового члена и пользоваться презервативами.
Но у медали всегда две стороны, поэтому нам стоит поговорить и про риски. ⠀Риски (в среднем, у 1 из 200 пациентов):
Кровотечение;
повреждение полового члена;
дискомфорт и боль в послеоперационном периоде (эти риски ниже, если обрезание выполнено ребёнку грудного возраста, поэтому в США, например, обрезание часто делают в возрасте 1-10 дней после рождения);
недостаточное/избыточное удаление ткани, рубцовые изменения;
снижение чувствительности полового члена (в исследованиях не доказано). Но не всегда это риск и минус. И как сексолог добавлю, что у всех мужчин это очень индивидуально. У одного чувствительность снижается, а у другого остается такой же. Иногда обрезание уже в зрелом возрасте применяют в случае преждевременной эякуляции, объясняя, что так чувствительность головки будет снижена и мужчина сможет дольше не эякулировать.
Но иной раз это не более, чем плацебо. Да чувствительность и правда может снизиться. А может и не снизиться. Но мужчина уже убежден в результате ( после суровых манипуляций конечно, как иначе!).
Делать обрезание или нет?
Это решение должно приниматься с учетом медицинских, социальных, религиозных соображений совместно с врачом.
Важно: не делайте обрезание вне стен лечебного учреждения.
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